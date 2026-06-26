Mondiale di Motonautica F250, Massimiliano Cremona vicinissimo al quinto titolo consecutivo. Duello con il fratello Alessandro in Polonia per il primo posto

Il Mondiale di Motonautica torna in Polonia, a Chodzież, il 27 e 28 giugno, per l’atto conclusivo delle classi F250 e F125.

La nota stampa della Motonautica San Nazzaro

Grande attesa soprattutto per la F250, dove Massimiliano Cremona è a un passo dal riscrivere ancora una volta la storia: al campione italiano infatti manca ormai pochissimo per conquistare il suo quinto titolo mondiale consecutivo, un traguardo che confermerebbe il suo dominio assoluto nella categoria negli ultimi anni.

E’ comunque un’ultima tappa tutta da seguire, anche grazie all’interessante, e combattuto, duello in famiglia con Alessandro Cremona. Massimiliano guida la classifica, tallonato a soli 13 punti di distanza dal fratello, quindi si prevede battaglia fino all’ultima boa.

Sarà una gara tosta – commenta Massimiliano Cremona – soprattutto dal punto di vista mentale. Arriviamo qui con un buon margine di vantaggio: 13 punti su mio fratello Alessandro, che attualmente è secondo in classifica. Sembrano tanti, ma in realtà possono anche non esserlo, perché parliamo sempre di uno sport in cui tutto può succedere e dove basta un problema al motore per cambiare completamente le carte in tavola. Noi ci siamo preparati come sempre al meglio e scenderemo in acqua per dare il massimo. Allo stesso tempo, però, dovremo essere intelligenti, senza forzare troppo e senza prendere rischi inutili, perché in questo momento siamo noi ad avere soprattutto qualcosa da perdere. Sarà quindi una gara in cui cercheremo di sfruttare ogni occasione per essere veloci e competitivi, ma sempre con un occhio alla classifica e alla gestione del vantaggio. Vedremo come andrà, con la speranza di portare a casa questo traguardo che sarebbe davvero storico: il quinto titolo mondiale consecutivo.

Darò tutto – spiega Alessandro Cremona – anche se i giochi sembrano ormai quasi definiti, perché Massimiliano è davvero a un passo dal poter scrivere una pagina importante nella storia di questa categoria, una delle più antiche e prestigiose della motonautica.

Nella classe F125 – conclude Alex – per la Motonautica San Nazzaro sarà in gara anche Davide Scarpa, pronto a proseguire nel suo importante percorso di crescita. Per quanto riguarda invece i giovani piloti della Academy C&B Racing, la tappa della GT30 in programma a Brindisi è stata purtroppo annullata. Questo significa che Andrea Marongiu, attualmente secondo nel Campionato Italiano, e Jacopo Ravasio inizieranno ora a concentrarsi con ancora maggiore intensità sul prossimo grande obiettivo: il Campionato Mondiale di fine settembre a San Nazzaro.

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