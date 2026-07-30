Minorenne colta da crisi d’ansia sul Monte Materano a Bobbio, lungo intervento notturno del Soccorso Alpino per assistere un gruppo scout

Minorenne colta da crisi d’ansia sul Monte Materano, lungo intervento notturno del Soccorso Alpino per assistere un gruppo scout.

Si è concluso nelle prime ore della notte il lungo intervento che, nella serata di mercoledì 29 luglio, ha visto impegnati i tecnici della stazione monte Alfeo del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna nei pressi del monte Materano, nel comune di Bobbio (PC).

L’attivazione è giunta dalla Centrale Operativa 118 Emilia Est intorno alle ore 22:50 per prestare assistenza ad un gruppo scout lungo il sentiero 163 (in località Gavi) dove una minorenne era stata colta da una crisi d’ansia che le ha impedito di proseguire nel tragitto.

Una squadra del SAER ha quindi raggiunto il gruppo: dopo aver effettuato una prima valutazione sanitaria e rilevato parametri vitali (valutati buoni) si è deciso di trasportare la giovane in barella fino all’abitato di Caminata Boselli, dove ad attenderla era presente un’ambulanza per gli accertamenti del caso.

Contestualmente il resto del gruppo è stato accompagnato in sicurezza fino all’abitato di Arelli, dove erano state lasciate le loro auto.

L’intervento si è concluso dopo quasi quattro ore. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Bobbio.

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