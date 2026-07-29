Polisportivo, il Comune consegna le prime aree per l’approntamento del cantiere

Il Comune di Piacenza ha consegnato ad Aquatonica e alle imprese esecutrici le prime aree del Polisportivo interessate dall’approntamento del cantiere. La consegna parziale rappresenta il passaggio necessario per dare avvio ai lavori di riqualificazione dell’impianto.

La prima fase si concentra sulle aree perimetrali e riguarda l’organizzazione del cantiere, la realizzazione dei nuovi tracciati dei sottoservizi e l’adeguamento degli impianti esistenti. Le lavorazioni sono programmate in modo da non incidere sulla piena fruizione del Polisportivo e garantire la continuità delle attività sportive durante la stagione estiva.

Conclusa questa fase e terminata la stagione estiva, il cantiere si sposta progressivamente all’interno del Franzanti, interessando le aree all’aperto del prato e delle vasche. L’organizzazione dei lavori segue un cronoprogramma condiviso tra Aquatonica e il Comune di Piacenza, studiato per limitare il più possibile i disagi per utenti, famiglie e associazioni sportive.

Il cronoprogramma prevede la consegna del nuovo impianto di padel entro novembre 2026, il completamento della riqualificazione della piscina da 50 metri entro il 31 maggio 2027 e la realizzazione delle nuove vasche coperte entro agosto 2027. La durata complessiva prevista per l’esecuzione delle opere è di 25 mesi.

La riqualificazione viene realizzata attraverso una concessione in partenariato pubblico-privato della durata di 29 anni, affidata ad Aquatonica. Il valore complessivo della concessione supera i 94 milioni di euro, mentre l’investimento iniziale per la trasformazione dell’impianto è superiore a 17 milioni. L’importo contrattuale delle opere è di circa 13,5 milioni di euro, Iva esclusa.

Il progetto prevede il rinnovamento del comparto natatorio, nuovi impianti e spazi per la pratica sportiva, servizi dedicati al benessere, alla salute e alle famiglie, oltre alla riqualificazione delle aree esterne. Le diverse fasi del cantiere sono organizzate per accompagnare la trasformazione del Polisportivo mantenendo la struttura, per quanto possibile, accessibile e funzionante.

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