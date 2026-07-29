Scuole, strade e servizi ai Comuni, il Consiglio provinciale approva la programmazione 2027-2029

Il Consiglio provinciale di Piacenza si è riunito oggi, mercoledì 29 luglio 2026, per l’esame di una serie di provvedimenti riguardanti la programmazione dell’Ente, la gestione del patrimonio sportivo scolastico e il rafforzamento dei servizi a supporto degli enti del territorio.

In apertura della seduta è stata data comunicazione del prelevamento di 125.000 euro dal Fondo di riserva e dal Fondo di riserva di cassa, disposto con Provvedimento del Presidente n. 75 del 16 luglio 2026. Le risorse sono state destinate a garantire il completamento dell’intervento PNRR di adeguamento antisismico dell’Istituto “Guglielmo Marconi” di Piacenza entro il termine previsto del 31 agosto 2026. È stato precisato che il provvedimento non incide sugli equilibri di bilancio dell’Ente.

In Aula la Presidente Monica Patelli ha poi espresso soddisfazione per l’Accordo di programma per la gestione futura delle acque dell’invaso del Brugneto nel corso della stagione irrigua, accordo che è stato appena approvato dall’ Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po e dell’Appennino Settentrionale e dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, definendolo un risultato significativo per la Valtrebbia e per l’intero territorio piacentino che potrà contare su una maggiore disponibilità di risorse idriche per le esigenze irrigue, con una garanzia minima di 4 milioni di metri cubi d’acqua ogni anno. Per Patelli, l’intesa rappresenta un equilibrio virtuoso tra le diverse esigenze coinvolte e introduce criteri chiari e scientificamente fondati per una gestione sostenibile e programmabile della risorsa idrica.

La Presidente Patelli ha inoltre comunicato che nella mattinata di mercoledì 29 luglio si è svolto un incontro tra la Provincia di Piacenza, il Sindaco del Comune di Lugagnano Val d’Arda e l’Assessore ai Lavori Pubblici, dedicato alla situazione della Strada Provinciale n. 47 di Antognano, interrotta dal mese di aprile 2025 a seguito della frana in località Rio della Crosa. Nel corso della riunione sono stati illustrati gli esiti dell’approfondimento tecnico-scientifico svolto dall’Università di Modena e Reggio Emilia, dal quale emerge che il ripristino della strada lungo il tracciato originario risulta particolarmente complesso, mentre appare potenzialmente fattibile una soluzione alternativa mediante lo spostamento della viabilità a monte dell’area interessata dal dissesto. La Provincia ha inoltre evidenziato che recentemente è stata formulata una richiesta di finanziamento al Commissario Straordinario alla Ricostruzione delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per un importo di 5 milioni di euro, finalizzata alla realizzazione della nuova variante stradale e delle opere necessarie alla sua messa in sicurezza. Nelle more dell’assegnazione delle risorse necessarie, è stata rappresentata l’intenzione di procedere con le attività necessarie per trasformare la pista di cantiere realizzata a monte del dissesto in un percorso alternativo provvisorio alla viabilità provinciale, con l’obiettivo di ripristinare quanto prima un collegamento per il territorio e i residenti interessati dall’interruzione della SP47.

La Consigliera provinciale con delega alla viabilità Patrizia Calza ha altresì comunicato che – per quanto riguarda la situazione delle vie Cavalieri di Vittorio Veneto e Garibaldi (tratto urbano della S.P. n. 47 di Antognano) – sono in corso di perfezionamento gli atti di permuta dei tratti stradali tra la Provincia e il Comune. Successivamente alla stipula potrà essere programmato, un intervento di manutenzione straordinaria del tratto di via Cavalieri di Vittorio Veneto (nuovo tratto urbano della S.P. n. 47) tra la rotatoria di recente realizzazione e via Arda.

In Aula sono stati poi discussi i punti all’ordine del giorno.

DUP 2027-2029 e stato di attuazione dei programmi

Il Consiglio ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027-2029 unitamente allo Stato di attuazione dei programmi al 31 maggio 2026.

In una fase ancora caratterizzata dalla necessità di consolidare ruolo, funzioni e risorse delle Province e dal progressivo esaurimento di importanti linee di finanziamento per gli investimenti, la Provincia conferma come priorità la manutenzione degli edifici scolastici e della rete viaria, il supporto ai Comuni del territorio, la valorizzazione del patrimonio pubblico e il rafforzamento della propria capacità organizzativa.

Particolare attenzione è inoltre dedicata alla fase conclusiva e di rendicontazione degli interventi finanziati dal PNRR, al completamento delle opere infrastrutturali avviate e alla sostenibilità finanziaria degli investimenti nel medio periodo.

Impianti sportivi: rinnovati gli accordi con i Comuni

Il Consiglio ha inoltre approvato una serie di accordi finalizzati a garantire il pieno utilizzo degli impianti sportivi scolastici provinciali e delle strutture comunali.

Con il Comune di Piacenza è stato rinnovato l’accordo annuale per l’utilizzo reciproco e gratuito degli impianti sportivi di rispettiva proprietà. L’intesa permette alle scuole superiori di utilizzare strutture comunali per le attività didattiche, mentre il Comune può avvalersi delle palestre provinciali per le attività sportive extrascolastiche rivolte alla cittadinanza.

Approvato anche il rinnovo dell’accordo con il Comune di Castel San Giovanni, relativo all’utilizzo extrascolastico del Palazzetto dello Sport di via Montanara e della palestra del polo scolastico “A. Volta”. La convenzione avrà validità triennale, dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2029.

Via libera, infine, all’accordo triennale con il Comune di Borgonovo Val Tidone per la gestione extrascolastica della palestra provinciale del polo scolastico “A. Volta”, comprensiva delle aree sportive esterne e degli spazi accessori destinabili alle associazioni del territorio.

ASP Azalea aderisce alla Stazione Unica Appaltante

Il Consiglio ha inoltre approvato l’adesione di ASP Azalea alla Convenzione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA).

L’adesione consentirà all’Azienda di avvalersi della struttura provinciale per l’espletamento delle procedure di gara previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, garantendo il rispetto dei requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa e rafforzando la collaborazione istituzionale tra gli enti del territorio.

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