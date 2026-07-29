Sicurezza, dalla Regione circa 2 milioni di euro per la stazione di Piacenza. Tarasconi: “Risorse concrete per rendere più sicuro e vivibile un luogo strategico della città”

La sindaca di Piacenza Katia Tarasconi ha partecipato oggi, in collegamento da remoto, alla conferenza stampa convocata dalla Regione Emilia-Romagna per la presentazione del nuovo Piano dedicato alla sicurezza e alla riqualificazione delle aree delle stazioni ferroviarie dei Comuni capoluogo.

Il Piano regionale mette a disposizione complessivamente 20 milioni di euro per sostenere interventi di riqualificazione urbana, miglioramento dell’accessibilità, potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza, recupero di spazi inutilizzati, rafforzamento del presidio del territorio e sviluppo di nuovi servizi nelle aree che gravitano attorno alle stazioni ferroviarie. Per Piacenza è prevista un’assegnazione di circa 2 milioni di euro.

«Parliamo di un investimento molto importante per la nostra città – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – perché mette a disposizione dei Comuni risorse vere per intervenire su uno dei luoghi più delicati e strategici del territorio. La sicurezza è certamente legata al lavoro fondamentale delle Forze dell’ordine, ma le amministrazioni comunali possono e devono fare la propria parte intervenendo sulla qualità degli spazi pubblici, sull’illuminazione, sul decoro, sulla videosorveglianza, sull’accessibilità e sulla presenza di servizi. Sono tutte azioni che contribuiscono concretamente a rendere un luogo più vissuto e, quindi, più sicuro».

«La stazione ferroviaria è il primo luogo che molte persone incontrano arrivando a Piacenza ed è uno spazio attraversato quotidianamente da migliaia di cittadini – prosegue Tarasconi –. Poter contare su circa 2 milioni di euro dedicati significa avere l’opportunità di sviluppare interventi significativi che rafforzino sicurezza, vivibilità e qualità urbana, in piena coerenza con il lavoro che come Amministrazione stiamo portando avanti da tempo».

«Desidero ringraziare il presidente Michele de Pascale e la Regione Emilia-Romagna per aver scelto di sostenere i Comuni con uno strumento concreto – conclude la sindaca –. Quando si parla di sicurezza è giusto distinguere le competenze di ciascuno, ma è altrettanto importante mettere le amministrazioni locali nelle condizioni di intervenire su ciò che è di loro competenza. Questo Piano va esattamente in questa direzione».

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