Misteriose luci nei cieli di Pontenure, il video di un residente incuriosisce gli ufologi: “Episodio interessante e significativo” – IL VIDEO

Misteriose luci nei cieli di Pontenure. L’avvistamento, recente, risale al 6 gennaio scorso. Erano circa le 19,50 quando un cittadino ha notato nel cielo strane luci in movimento. Il residente ha deciso così di filmare il tutto e inviare la clip all’Associazione Ricerca Italia Aliena (ARIA), fondata dall’ufologo Angelo Maggioni e composta anche da ex appartenenti alle forze dell’ordine e all’Aeronautica Militare.

Maggioni spiega che il fenomeno osservato a Pontenure “è interessante e significativo” .

LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE ARIA

Ad una prima occhiata si è pensato ad un qualche aereo in manovra di virata ma secondo lo storico dei voli di FlightAware è da escludere. Nel filmato possiamo osservare due sfere luminose di colore tendente al rosso , una inclinazione verso destra e una distanza ristretta tra le due , subito dopo la sfera luminosa a destra si sposta affianco e poi quasi sopra alla sfera di sinistra capovolgendo di fatto l’inclinazione dell’asse all’opposto con una inclinazione verso sinistra , la distanza tra le due sfere aumenta e cambia le angolature . La sfera a sinistra rimane immobile per poi sparire appena la manovra non convenzionale viene effettuata dalla sfera di destra.

Durante l’esame di verifica e analitica degli oggetti si è proceduto all’esclusioni di oggetti e fenomeni convenzionali come : Aerei, sonde, palloni, droni , volatili , formazioni naturali come fulmini globulari e s cariche elettriche . L’oggetto di destra esegue una manovra non convenzionale ma intelligente posizionandosi e allontanandosi da quella di sinistra , non è chiaro il motivo ne la causa di tale movimento rotatorio ne come mai la sfera di sinistra poi scompaia , presumibilmente ad una altezza tra i 700e i 2000 metri dal suolo , gli oggetti sembrano esser solidi e avvolti da una fonte luminosa (presumibilmente plasma) Proprio lo stazionamento in aria della prima e la rotazione della seconda colloca questo avvistamento nella casistica UAP , in passato tra Piacenza e dintorni si sono verificati avvistamenti singolari e significativi .