Prende il via oggi il nuovo Punto di ascolto dedicato a lavoratrici e lavoratori vittime di molestie e violenza di genere nei luoghi di lavoro.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Azienda Usl di Piacenza e Organizzazioni sindacali confederali del territorio e dà attuazione al Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dalle principali organizzazioni sindacali regionali per promuovere strumenti concreti di prevenzione, supporto e contrasto a ogni forma di violenza e molestia nei contesti lavorativi.

Il Punto di ascolto rappresenta un servizio gratuito e sperimentale di accoglienza, ascolto e orientamento rivolto alle persone che abbiano subito molestie e/o violenza di genere sul lavoro. L’obiettivo è offrire uno spazio qualificato, riservato e competente in cui poter trovare sostegno e un primo orientamento rispetto ai percorsi attivabili.

“Le molestie e la violenza di genere sul lavoro costituiscono un fenomeno spesso sommerso, che può avere conseguenze rilevanti sul benessere psicologico, relazionale e professionale delle persone”, sottolineano congiuntamente Azienda Usl e organizzazioni sindacali. “Per questo è fondamentale mettere a disposizione un servizio facilmente accessibile, capace di accogliere le richieste di aiuto e accompagnare le persone verso le risposte più adeguate”.

L’accesso al servizio avverrà esclusivamente su richiesta della persona interessata che, attraverso un’adeguata tutela sindacale e accompagnamento, avrà l’indicazione per contattare il Punto di ascolto.

Successivamente la psicologa incaricata concorderà direttamente con il richiedente modalità e tempi del colloquio.

L’attivazione del servizio è il risultato di un lavoro multidisciplinare che ha coinvolto il Consultorio familiare e la Psicologia clinica, tutela minori e salute familiare dell’Azienda sanitaria di Piacenza, coordinati dall’unità operativa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro del Dipartimento di Sanità pubblica.

“Confidiamo nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori – concludono Ausl e Organizzazioni sindacali – affinché il nuovo Punto di ascolto possa diventare un riferimento efficace per favorire l’emersione delle situazioni di disagio e contrastare ogni forma di molestia e violenza di genere nei luoghi di lavoro, promuovendo una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità della persona e sulla sicurezza”.