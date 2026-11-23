Non ce l’ha fatta Chiara Patrono, la ragazza piacentina di 18 anni rimasta gravemente ferita nello scontro frontale avvenuto lungo la via Emilia, poco prima del ponte sul Po, sulla sponda lombarda. La giovane era stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale San Gerardo di Monza con l’elisoccorso di Como, ma purtroppo è deceduta.

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 22 di ieri sera, domenica 22 novembte. Secondo le prime informazioni, due veicoli si sono scontrati frontalmente lungo la via Emilia, nel tratto che precede il ponte sul Po, sul versante lombardo.

Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone. Le condizioni di Chiara erano apparse fin da subito particolarmente gravi, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto erano arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso. Dopo le prime cure, la 18enne era stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove purtroppo è deceduta a causa delle gravi conseguenze dell’incidente.

Le altre due persone coinvolte nello scontro hanno riportato ferite di minore gravità.