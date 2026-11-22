Fine settimana decisamente positivo per le squadre della Teco Cattina Cortemaggiore, protagoniste di due importanti successi nei campionati nazionali. In Serie B2 maschile arriva una convincente vittoria per 6-1 sul Rutheons Brescia, mentre in Serie C1 la Teco Mete conquista la quinta vittoria consecutiva, imponendosi per 5-2 sul campo del Saronno Carepharm.

SERIE B2 MASCHILE NAZIONALE

RUTHEONS BRESCIA – TECO CATTINA CORTEMAGGIORE 1-6

Grande attesa per la Teco Cattina Cortemaggiore, chiamata a una vittoria dopo tre incontri persi di misura, tutti con il punteggio di 4-3. La risposta della squadra è stata convincente: un successo netto, con il risultato mai realmente in discussione.

Ottime le prestazioni nei singolari, mentre nel doppio è arrivata la quinta vittoria consecutiva per la coppia Conciauro-Armani, ancora imbattuta. Cortemaggiore dimostra così di essere in ottima condizione e di avere ulteriori margini di crescita.

I risultati:

Bruni – Conciauro 1-3 (6-11, 11-8, 4-11, 9-11)

Porteri – Milza 1-3 (11-9, 8-11, 8-11, 7-11)

Aparo – Armani 3-2 (6-11, 11-2, 11-7, 10-12, 11-3)

Aparo-Bruni / Conciauro-Armani 0-3 (7-11, 6-11, 7-11)

Bruni – Milza 1-3 (1-11, 11-5, 12-14, 8-11)

Aparo – Conciauro 1-3 (8-11, 17-15, 5-11, 8-11)

Porteri – Armani 1-3 (5-11, 11-8, 4-11, 8-11)

CLASSIFICA

AON Milano – 13 punti Garden Hotel Arsenal RE – 11 Teco Cattina Cortemaggiore – 9 Villa Romanò CO – 8 Vitanuova Marco Polo – 8 Rutheons Brescia – 6 Montichiari – 4 Premix San Polo Torrile PR – 0

SERIE C1 MASCHILE NAZIONALE

SARONNO CAREPHARM – TECO METE CORTEMAGGIORE 2-5

Quinta vittoria consecutiva per la Teco Mete Cortemaggiore, che espugna il campo del Saronno Carepharm con il punteggio di 5-2 e consolida il primato solitario in classifica.

L’incontro è stato combattuto nelle prime fasi, con i padroni di casa capaci di conquistare il doppio e portarsi sul 2-2. A quel punto, però, Cortemaggiore ha cambiato marcia, imponendosi con merito grazie a una prova di grande solidità.

Da segnalare soprattutto il rientro di Simone Dernini, tornato in campo dopo un anno di stop a causa di un infortunio. Il pongista, forte della sua esperienza, ha festeggiato il ritorno con una prestazione perfetta, conquistando tutti i suoi incontri.

I risultati:

Butti – Elaazri 3-1 (16-4, 11-5, 7-11, 11-8)

Monti – Sazonov 0-3 (5-11, 11-13, 3-11)

Bertoni – Dernini 0-3 (6-11, 5-11, 5-11)

Butti-Bertoni / Sazonov-Elaazri 3-1 (6-11, 8-11, 9-11, 11-5)

Butti – Sazonov 0-3 (5-11, 8-11, 8-11)

Bertoni – Elaazri 1-3 (4-11, 9-11, 11-4, 11-13)

Monti – Dernini 0-3 (6-11, 7-11, 4-11)

CLASSIFICA

Teco Mete Cortemaggiore – 15 punti Trezzano – 9 CUS Bergamo – 9 Vallecamonica – 8 Saronno Carepharm – 7 Olimpia Bergamo – 7 Visonottica Pieve Emanuele – 5 Silver Lining Milano – 0

GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI REGIONALI

SERIE D1

BANDINI MODENA – TECO DEVOTI 5-2

Sconfitta per la Teco Devoti, che si presenta all’appuntamento senza Riabchenko Nataliia e cede per 5-2. L’incontro è rimasto in equilibrio fino al 3-2, ma le ultime due partite, entrambe terminate al quinto set, si sono concluse con altrettante sconfitte per Cortemaggiore, che ha ceduto in una delle due al fotofinish per 12-10.

Sono scesi in campo Colombi, Ashyrova e Petru.

SERIE D2

FORLINI SALSOMAGGIORE – TECO COSTANTINI 4-3

Sconfitta amara per la Teco Costantini, battuta per 4-3 al termine di un incontro molto equilibrato. Sul punteggio di 3-3, Matteo Bragadini ha ceduto soltanto alla bella, per 12-10, nell’incontro decisivo.

In campo anche Federico Vacca e Lisa Ashyrova.

SERIE D3 – GIRONE A

CARTABELLOTTA SALSOMAGGIORE – TECO QUOTING 24 CORTEMAGGIORE 1-6

Netta vittoria per la Teco Quoting 24, che si impone per 6-1 e allunga in vetta alla classifica, consolidando il primato solitario.

La squadra, composta interamente da atleti senior, ha schierato Marco Armani, Luca Curti e Simone Miserotti. Da segnalare anche l’esordio di Silvia Solvi.

SERIE D3 – GIRONE B

CDR MODENA – TECO 2-5

Bella vittoria per i giovanissimi della Teco, che conquistano un importante successo in trasferta per 5-2.

Protagonisti Matteo Guariberto, Tommaso Bovolenta e Karol Ferrari, guidati da Alex Ferrini, presente in doppia veste di giocatore e accompagnatore.

Un risultato che conferma la crescita dei giovani atleti e il buon lavoro svolto dal settore giovanile della società.

Un fine settimana, dunque, ricco di soddisfazioni per la Teco Cortemaggiore: due importanti vittorie nei campionati nazionali, il primato consolidato in Serie C1 e altri risultati significativi nei campionati regionali, a conferma della vitalità e della competitività del movimento pongistico cortemaggiorese.