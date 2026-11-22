Fine settimana decisamente positivo per le squadre della Teco Cattina Cortemaggiore, protagoniste di due importanti successi nei campionati nazionali. In Serie B2 maschile arriva una convincente vittoria per 6-1 sul Rutheons Brescia, mentre in Serie C1 la Teco Mete conquista la quinta vittoria consecutiva, imponendosi per 5-2 sul campo del Saronno Carepharm.
SERIE B2 MASCHILE NAZIONALE
RUTHEONS BRESCIA – TECO CATTINA CORTEMAGGIORE 1-6
Grande attesa per la Teco Cattina Cortemaggiore, chiamata a una vittoria dopo tre incontri persi di misura, tutti con il punteggio di 4-3. La risposta della squadra è stata convincente: un successo netto, con il risultato mai realmente in discussione.
Ottime le prestazioni nei singolari, mentre nel doppio è arrivata la quinta vittoria consecutiva per la coppia Conciauro-Armani, ancora imbattuta. Cortemaggiore dimostra così di essere in ottima condizione e di avere ulteriori margini di crescita.
I risultati:
- Bruni – Conciauro 1-3 (6-11, 11-8, 4-11, 9-11)
- Porteri – Milza 1-3 (11-9, 8-11, 8-11, 7-11)
- Aparo – Armani 3-2 (6-11, 11-2, 11-7, 10-12, 11-3)
- Aparo-Bruni / Conciauro-Armani 0-3 (7-11, 6-11, 7-11)
- Bruni – Milza 1-3 (1-11, 11-5, 12-14, 8-11)
- Aparo – Conciauro 1-3 (8-11, 17-15, 5-11, 8-11)
- Porteri – Armani 1-3 (5-11, 11-8, 4-11, 8-11)
CLASSIFICA
- AON Milano – 13 punti
- Garden Hotel Arsenal RE – 11
- Teco Cattina Cortemaggiore – 9
- Villa Romanò CO – 8
- Vitanuova Marco Polo – 8
- Rutheons Brescia – 6
- Montichiari – 4
- Premix San Polo Torrile PR – 0
SERIE C1 MASCHILE NAZIONALE
SARONNO CAREPHARM – TECO METE CORTEMAGGIORE 2-5
Quinta vittoria consecutiva per la Teco Mete Cortemaggiore, che espugna il campo del Saronno Carepharm con il punteggio di 5-2 e consolida il primato solitario in classifica.
L’incontro è stato combattuto nelle prime fasi, con i padroni di casa capaci di conquistare il doppio e portarsi sul 2-2. A quel punto, però, Cortemaggiore ha cambiato marcia, imponendosi con merito grazie a una prova di grande solidità.
Da segnalare soprattutto il rientro di Simone Dernini, tornato in campo dopo un anno di stop a causa di un infortunio. Il pongista, forte della sua esperienza, ha festeggiato il ritorno con una prestazione perfetta, conquistando tutti i suoi incontri.
I risultati:
- Butti – Elaazri 3-1 (16-4, 11-5, 7-11, 11-8)
- Monti – Sazonov 0-3 (5-11, 11-13, 3-11)
- Bertoni – Dernini 0-3 (6-11, 5-11, 5-11)
- Butti-Bertoni / Sazonov-Elaazri 3-1 (6-11, 8-11, 9-11, 11-5)
- Butti – Sazonov 0-3 (5-11, 8-11, 8-11)
- Bertoni – Elaazri 1-3 (4-11, 9-11, 11-4, 11-13)
- Monti – Dernini 0-3 (6-11, 7-11, 4-11)
CLASSIFICA
- Teco Mete Cortemaggiore – 15 punti
- Trezzano – 9
- CUS Bergamo – 9
- Vallecamonica – 8
- Saronno Carepharm – 7
- Olimpia Bergamo – 7
- Visonottica Pieve Emanuele – 5
- Silver Lining Milano – 0
GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI REGIONALI
SERIE D1
BANDINI MODENA – TECO DEVOTI 5-2
Sconfitta per la Teco Devoti, che si presenta all’appuntamento senza Riabchenko Nataliia e cede per 5-2. L’incontro è rimasto in equilibrio fino al 3-2, ma le ultime due partite, entrambe terminate al quinto set, si sono concluse con altrettante sconfitte per Cortemaggiore, che ha ceduto in una delle due al fotofinish per 12-10.
Sono scesi in campo Colombi, Ashyrova e Petru.
SERIE D2
FORLINI SALSOMAGGIORE – TECO COSTANTINI 4-3
Sconfitta amara per la Teco Costantini, battuta per 4-3 al termine di un incontro molto equilibrato. Sul punteggio di 3-3, Matteo Bragadini ha ceduto soltanto alla bella, per 12-10, nell’incontro decisivo.
In campo anche Federico Vacca e Lisa Ashyrova.
SERIE D3 – GIRONE A
CARTABELLOTTA SALSOMAGGIORE – TECO QUOTING 24 CORTEMAGGIORE 1-6
Netta vittoria per la Teco Quoting 24, che si impone per 6-1 e allunga in vetta alla classifica, consolidando il primato solitario.
La squadra, composta interamente da atleti senior, ha schierato Marco Armani, Luca Curti e Simone Miserotti. Da segnalare anche l’esordio di Silvia Solvi.
SERIE D3 – GIRONE B
CDR MODENA – TECO 2-5
Bella vittoria per i giovanissimi della Teco, che conquistano un importante successo in trasferta per 5-2.
Protagonisti Matteo Guariberto, Tommaso Bovolenta e Karol Ferrari, guidati da Alex Ferrini, presente in doppia veste di giocatore e accompagnatore.
Un risultato che conferma la crescita dei giovani atleti e il buon lavoro svolto dal settore giovanile della società.
Un fine settimana, dunque, ricco di soddisfazioni per la Teco Cortemaggiore: due importanti vittorie nei campionati nazionali, il primato consolidato in Serie C1 e altri risultati significativi nei campionati regionali, a conferma della vitalità e della competitività del movimento pongistico cortemaggiorese.