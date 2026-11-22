Gas Sales Piacenza lotta ma alla fine è Perugia a vincere. In un PalabancaSport sold out la formazione biancorossa è stata superata dagli umbri per 3-0 (22-25, 23-25, 20-25) nella gara valida per la sesta giornata di SuperLega Credem Banca. E per la prima volta in stagione non portano a casa neppure un set. I biancorossi hanno combattuto con determinazione e rispondendo colpo su colpo soprattutto nei primi due set contro una delle principali protagoniste del campionato, ma alla fine è stata la formazione umbra, campione d’Italia in carica, vincitrice dell’ultima Champions League nonché del mondiale per club e fresca vincitrice della Supercoppa, a conquistare l’intera posta in palio.

La squadra di coach Dante Boninfante ha affrontato la sfida con grande intensità, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari in diversi momenti dell’incontro, come nel secondo set quando si è trovata avanti, in due occasioni, anche di cinque punti. Perugia ha però confermato tutta la propria qualità ed esperienza nei momenti decisivi dei set, sbagliando pochissimo, trovando continuità al servizio e in attacco, riuscendo a fare la differenza nei finali più equilibrati.

Gas Sales Piacenza ha comunque offerto una prestazione generosa, sostenuta dal calore del pubblico del PalabancaSport, dimostrando carattere e voglia di lottare su ogni pallone contro un avversario di altissimo livello.

Top score della gara Reggers premiato come MVP e autore di 19 punti, in casa Piacenza miglior realizzatore Bovolenta con 13 punti seguito da Gutierrez con 12.

Archiviata la sfida con Perugia, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza tornerà domani, lunedì, al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato che vedrà i biancorossi impegnati a Civitanova Marche domenica prossima 29 novembre.

Dante Boninfante

“Abbiamo affrontato una squadra fortissima che ha sbagliato pochissimo ed è stata bravissima a stare in campo in ogni momento della gara. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma devo dire che i ragazzi l’hanno affrontata al meglio e sono stati in campo in maniera encomiabile. Forse abbiamo sbagliato qualche battuta di troppo rispetto a loro, un po’ di rammarico c’è per il secondo set ma quando si gioca punto a punto Perugia è fortissima. Come avevo detto dopo Trento, lavoriamo per avvicinarci sempre di più a chi, in questo momento, ha qualcosa in più rispetto a noi”.

Gas Sales Piacenza – Sir Susa Scai Perugia 0-3

(22-25, 23-25, 20-25)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Zlatanov 2, Iyegbekedo 8, Bovolenta 13, Gutierrez 12, Galassi 3, Porro 1, Pace (L), Brborić, Robinson 9, Leon, Comparoni 1, McHenry, Travica. Ne: Rizzo (L). All. Boninfante.

Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 1, Plotnytskyi 7, Loser 7, Reggers 19, Semeniuk 8, Sanguinetti 8, Loreti (L), Kollator, Gaggini, Sole’, Hosseini. Ne: Henno, Cappadona, Crosato. All. Lorenzetti.

Arbitri: Giardini di Verona, Cavalieri di Lamezia Terme.