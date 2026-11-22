La Federazione Italiana Pallacanestro promuove il progetto “Her World, Her Rules – The Floor Is Yours”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione della pratica sportiva femminile e alla promozione dei valori di inclusione, rispetto e pari opportunità attraverso il minibasket.

Il progetto, legato al programma internazionale Her World, Her Rules della FIBA, prevede due appuntamenti nazionali: il primo a novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il secondo a marzo, per la Giornata Internazionale della Donna.

In Emilia Romagna il progetto fa tappa in tutte le province. A Piacenza l’evento si terrà a Cortemaggiore, grazie all’ospitalità del centro minibasket magiostrino della ASD Corte Basket.

L’appuntamento provinciale organizzato dalla Responsabile Minibasket Claudia Cavenaghi, dai dirigenti del Corte Basket e dal Comitato Provinciale FIP è in programma sabato 28 novembre al Palazzetto di Cortemaggiore di via Maria Boni Brighenti.

Le bambine (categorie Esordienti, Gazzelle, Libellule e Paperine) saranno protagoniste di questa giornata. Hanno aderito quasi tutti centri minibasket della provincia e si attendono quasi cento partecipanti. Il movimento minibasket piacentino femminile conta su 14 centri. Lo scorso anno erano 991 i bambini coinvolti (di cui circa 230 bambine), numeri che paiono confermati per l’anno sportivo in corso.

Grazie alla collaborazione di società, istruttori, genitori e staff regionale e provinciale minibasket, queste giornate vogliono essere un’occasione per far crescere il movimento femminile e trasmettere un messaggio forte e positivo, mettendo al centro le bambine e la loro passione per il basket.