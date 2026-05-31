Infortunio in riva al Trebbia, 47enne soccorso a Ponte Organasco

Intervento di soccorso nella zona di Ponte Organasco, dove un uomo di 47 anni, residente in provincia di Piacenza, è rimasto ferito dopo una caduta lungo un sentiero che conduce alle rive del fiume Trebbia.
Secondo una prima ricostruzione, il 47enne sarebbe scivolato mentre percorreva il sentiero, riportando la lussazione di una spalla. A causa dell’infortunio non era più in grado né di proseguire il cammino né di risalire autonomamente.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno raggiunto l’uomo e prestato le prime cure.
Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Dopo essere stato recuperato, è stato affidato alle cure del personale sanitario per gli accertamenti del caso.