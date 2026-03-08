Movida e zone sensibili, prosegue il monitoraggio: identificate 348 persone e controllati sette locali

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, Via Colombo, Via Emilia Pavese, Viale Dante, strada Farnesiana) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 198 persone, di cui 50 con precedenti di polizia, controllati 79 veicoli e 3 esercizi pubblici.

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diversi locali della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Locale, (per un totale di 12 operatori impiegati) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il Pubblico Passeggio e il Corso Vittorio Emanuele, estendendoli anche nelle zone di Via Alberoni e Piazzale Libertà.

Nella serata di ieri sono state identificate complessivamente 150 persone, di cui 33 con precedenti di Polizia, controllati 4 esercizi commerciali.

In seguito ai controlli effettuati in zona Pubblico Passeggio, un cittadino egiziano è stato deferito per ex Art. 73/5^ D.P.R. n. 309/1990, in quanto risultava in possesso di 27,3 gr di hashish ed un cittadino algerino è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 come assuntore di sostanze stupefacenti.

