Movimento cristiano lavoratori, il piacentino Morelli eletto presidente regionale

Nei giorni scorsi il consiglio regionale dell’EMILIA ROMAGNA dopo le dimissioni del presidente in carica MARCO BENASSI all’unanimità ha eletto nuovo presidente regionale il presidente del MCL PIACENTINO UMBERTO MORELLI , che conservando i precedenti incarichi resterà in carica fino alla celebrazione del prossimo congresso del movimento previsto per il 2023 . Il neo presidente nel ringraziare sentitamente i presenti per la fiducia accordata ha delineato i primi punti del programma da attuare durante il mandato elettivo che vanno ricercati nello sviluppo con l’apertura di nuove realtà associative sul territorio Emiliano Romagnolo del movimento e dei suoi servizi ,e la celebrazione del 50 anniversario di fondazione del mcl in tutte le realtà presenti in regione. Affiancheranno MORELLI alla dirigenza regionale , FLAVIO VENTURI in qualità di vice presidente , GILBERTO MINGHETTI come segretario , e NICOLA BUSI come amministratore .