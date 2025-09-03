Carenze igieniche in cucina e celle frigorifere sporche, Nas in un bar della Val Trebbia

Nell’ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare, i Carabinieri del NAS di Parma nei giorni scorsi hanno condotto una serie di ispezioni nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. I controlli hanno portato al sequestro complessivo di 46,7 chilogrammi di prodotti alimentari irregolari e alla contestazione di violazioni amministrative che comportano sanzioni per un totale di 8.000 euro.

In provincia di Piacenza, in Val Trebbia, i Carabinieri del NAS di Parma hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar, accertando carenze igieniche all’interno della cucina, interessata dalla presenza di ragnatele su pareti e soffitto, pavimenti deteriorati, celle frigorifere sporche con eccessiva formazione di ghiaccio e confezioni di bevande stoccate a diretto contatto con il pavimento. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa per la quale sarà comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

I controlli continueranno nei prossimi giorni per assicurare la tutela della salute pubblica e il rispetto delle norme igienico-sanitarie in tutta la filiera alimentare.

