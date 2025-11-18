Nasce il Patto per la lettura: “Promuovere lo sviluppo culturale ed economico della città”

“La Città di Piacenza riconosce la lettura come diritto fondamentale per tutti i cittadini, come valore di coesione sociale e come competenza da acquisire, diffondere e valorizzare nella comunità al fine di promuoverne lo sviluppo culturale ed economico e il benessere diffuso. Rende effettivo tale riconoscimento promuovendo la lettura attraverso la Biblioteca Passerini-Landi, la Biblioteca per ragazzi Giana-Anguissola e le biblioteche di quartiere Besurica, Dante e Farnesiana, strumento di formazione e promozione continua di tale diritto anche grazie la collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, iniziative ed eventi”.
Con queste premesse il Comune ha presentato il Patto per lettura. Un progetto con cui intende dotarsi di uno strumento per facilitare il riconoscimento e il radicamento della lettura come abitudine individuale e sociale diffusa.
Il Patto è promosso dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL), che è l’organismo del Ministero della Cultura (MiC) nato per attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia e promuovere il libro, la cultura e gli autori italiani all’estero.