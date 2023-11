Il Natale a Grazzano Visconti dall’11 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

Anche quest’anno, dall’11 novembre al 7 gennaio, il suggestivo borgo di Grazzano Visconti (Comune di Vigolzone, Piacenza) ospiterà il tradizionale villaggio natalizio, che ormai da diversi anni è diventato un appuntamento imperdibile per chi ama immergersi nella magica atmosfera del Natale. Tantissime novità accompagneranno gli immancabili mercatini nel Borgo!

Il Natale a Grazzano Visconti dall’11 novembre 2023

L’evento si svolgerà nelle giornate dell’11, 12, 18, 19, 25 e 26 novembre. Proseguirà poi il 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre e si concluderà a gennaio dall’1 fino al 7.

In tutte le giornate l’orario sarà dalle 10.00 alle 19.00 e l’ingresso sarà sempre gratuito e senza bisogno di prenotazione!

Mercatini di Natale

Durante tutte le date indicate saranno presenti gli iconici Mercatini di Natale, dove artisti e artigiani propongono oggetti originali e realizzati a mano, ma anche diversi banchi enogastronomici pronti a soddisfare anche i palati più esigenti!

Non solo… accanto ai migliori artigiani e hobbisti tante attrazioni e attività dedicate a tutta la famiglia, sempre presenti in tutte le date!

Quest’anno il Villaggio di Natale si fa ancora più grande

Oltre a poter visitare il Polo Nord e la Casa di Babbo Natale, potrete salire sulla magica giostra cavalli e visitare la Casa degli Elfi! Qui i piccoli aiutanti di Babbo Natale si esibiranno nello spettacolo “Il Sogno degli Elfi”, un grande show di 15 minuti che si ripeterà più volte nell’arco della giornata. Anche la ruota panoramica, grazie alla magia del Natale, è diventata più grande: quest’anno sarà alta ben 32 metri e senza barriere architettoniche, con una cabina dedicata all’accesso in carrozzina. Non mancheranno poi lo scivolo gigante, il jumping e la meravigliosa pista di ghiaccio, per pattinare immersi in un’atmosfera magica e senza tempo.

Le attività

Ogni giorno, invece, tante attività diverse per accontentare tutti i nostri ospiti! Passeggiando per le vie del Borgo potrete assistere a meravigliosi cori gospel, sfilate natalizie, spettacoli di magia, di balloon art, show e musiche natalizie, Battesimo della Sella, il nostro fantastico caricaturista e tanto altro! Inoltre, passeggiando per le vie del Borgo, potreste anche incontrare Everest, il dolcissimo yeti mascotte del nostro Natale. Sabato 6 gennaio un altro importantissimo ospite verrà a fare visita al Borgo di Grazzano Visconti: la Befana, che sta già preparando i dolcetti per tutti i bimbi che verranno a salutarla!

Infine vi ricordiamo che in tutte le giornate ci sarà anche un’ampia offerta di street food con specialità sia dolci che salate, una selezione delle migliori birre artigianali locali e un’area ristoro dove poter mangiare.

Un evento all’insegna della tradizione immerso in una magica atmosfera di luci, colori e decorazioni vi aspetta per trascorrere insieme giornate di divertimento, musica ed eventi!

Informazioni

Per rimanere sempre aggiornati e per conoscere il programma completo delle giornate, seguite l’evento ufficiale su Facebook “IL NATALE DI GRAZZANO VISCONTI 2023”!

LINK EVENTO : https://www.facebook.com/events/874668701041346

Il programma