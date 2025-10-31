“Nel blu dipinto d’azzurro”, immagini e racconti per ricordare i grandi momenti di sport

Presentata questa mattina la mostra “Nel blu dipinto d’azzurro” a cui hanno partecipato l’assessore allo Sport del Comune di Piacenza Mario Dadati, l’organizzatore Giuseppe Balugani, il consigliere dell’amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano Robert Gionelli, il direttore generale del Piacenza Calcio Francesco Fiorani, Claudio Forte per il Piacenza Rugby, Marino Bertoli sponsor della mostra, Fabrizio Poletti e Gianni Bellini.

Gli eventi in programma

“Donne Alla Riscossa” di giovedì 6 novembre: progresso in campo mediatico e sportivo di sports ritenuti fino a 50 anni fa’ di esclusiva pertinenza maschile, con una carrellata riguardante storie, aneddoti, retroscena e fatti delle partecipanti.

“Non Solo Calcio” di venerdì 7 novembre: storie, aneddoti, retroscena e fatti dei partecipanti di vari sports con anche riferimenti ad accadimenti non solo sportivi, ma che hanno segnato di fatto la nostra storia ed anche quella mondiale e di cui, alcuni di loro, sono stati diretti protagonisti.

“Piacenza nella storia e nel cuore” di giovedì 13 novembre: momenti d’oro del Piacenza Calcio, una serata celebrativa con i grandi protagonisti della sua storia, quando sedeva con pieno merito e onore alla tavola dei grandi club, guadagnandosene rispetto e considerazione. Proiezioni, racconti, immagini storiche e retroscena esclusivi. Parteciperanno a sorpresa anche ospiti di primissimo piano.

“Mexico 70 La Partita Del Secolo” di venerdì 14 novembre: celebrazione di quella che è stata definita la ‘Partita del secolo’, disputata fra Italia e Germania Ovest il 17 giugno 1970 nello stadio Azteca di Città del Messico finita dopo supplementari da cardiopalma 4-3 per gli Azzurri (ne è stato tratto anche un film) e nel cui ricordo è stata posta una targa fuori dallo stesso stadio Azteca.

Proiezioni, racconti, immagini storiche e retroscena esclusivi con alcuni dei protagonisti di allora ed altri ospiti che la ricorderanno. Parteciperanno a sorpresa anche ospiti di primissimo piano.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy