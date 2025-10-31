“Nel blu dipinto d’azzurro”, immagini e racconti per ricordare i grandi momenti di sport

Presentata questa mattina la mostra “Nel blu dipinto d’azzurro” a cui hanno partecipato l’assessore allo Sport del Comune di Piacenza Mario Dadati, l’organizzatore Giuseppe Balugani, il consigliere dell’amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano Robert Gionelli, il direttore generale del Piacenza Calcio Francesco Fiorani, Claudio Forte per il Piacenza Rugby, Marino Bertoli sponsor della mostra, Fabrizio Poletti e Gianni Bellini.
Gli eventi in programma
“Donne Alla Riscossa” di giovedì 6 novembre: progresso in campo mediatico e sportivo di sports ritenuti fino a 50 anni fa’ di esclusiva pertinenza maschile, con una carrellata riguardante storie, aneddoti, retroscena e fatti delle partecipanti.
“Non Solo Calcio” di venerdì 7 novembre: storie, aneddoti, retroscena e fatti dei partecipanti di vari sports con anche riferimenti ad accadimenti non solo sportivi, ma che hanno segnato di fatto la nostra storia ed anche quella mondiale e di cui, alcuni di loro, sono stati diretti protagonisti.
“Piacenza nella storia e nel cuore” di giovedì 13 novembre: momenti d’oro del Piacenza Calcio, una serata celebrativa con i grandi protagonisti della sua storia, quando sedeva con pieno merito e onore alla tavola dei grandi club, guadagnandosene rispetto e considerazione. Proiezioni, racconti, immagini storiche e retroscena esclusivi. Parteciperanno a sorpresa anche ospiti di primissimo piano.
“Mexico 70 La Partita Del Secolo” di venerdì 14 novembre: celebrazione di quella che è stata definita la ‘Partita del secolo’, disputata fra Italia e Germania Ovest il 17 giugno 1970 nello stadio Azteca di Città del Messico finita dopo supplementari da cardiopalma 4-3 per gli Azzurri (ne è stato tratto anche un film) e nel cui ricordo è stata posta una targa fuori dallo stesso stadio Azteca.
Proiezioni, racconti, immagini storiche e retroscena esclusivi con alcuni dei protagonisti di allora ed altri ospiti che la ricorderanno. Parteciperanno a sorpresa anche ospiti di primissimo piano.