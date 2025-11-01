Primario di Radiologia arrestato, il giudice revoca gli arresti domiciliari: resta l’obbligo di dimora

L’ex primario di radiologia del Polichirurgico di Piacenza, Emanuele Michieletti, ha lasciato gli arresti domiciliari. Con una recente decisione, il giudice per le indagini preliminari ha accolto l’istanza presentata dal suo difensore, l’avvocato Pietro Roveda del foro di Lodi, disponendo la revoca della misura restrittiva.
Il professionista era stato arrestato con le accuse di violenza sessuale e stalking aggravate dall’abuso di potere, rimane aperta. Michieletti resta tuttavia soggetto a una misura cautelare più lieve: l’obbligo di dimora a Piacenza, che gli consente libertà di movimento solo all’interno del territorio comunale.
Il pubblico ministero incaricato del caso non ha sollevato obiezioni alla richiesta della difesa, permettendo così al giudice di optare per un provvedimento meno restrittivo.