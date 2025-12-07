Nelle stanze del duca, presentazione del volume il 9 dicembre al PalabancaEventi

“Nelle stanze del duca – La corte di Piacenza al tempo dei Farnese”, questo il titolo del volume di Graziano Tonelli, edito dalla Banca di Piacenza, che verrà presentato martedì 9 dicembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, dall’autore in dialogo con il giornalista Emanuele Galba.

Nelle stanze del duca

I Farnese hanno suscitato – e suscitano tuttora – interesse e attrattiva per il ruolo che la famiglia ha avuto nella storia italiana ed europea tra Cinquecento e Settecento. Durante il lungo periodo di governo della dinastia, la città, la corte e l’aristocrazia piacentina hanno occupato un ruolo di rilievo nelle vicende storiche del Ducato farnesiano. Una dinastia che, nel periodo che va dal 1545 al 1731, ha profondamente cambiato il tessuto economico e sociale del territorio.

Di questo tratta il libro scritto dal dott. Tonelli, che vanta oltre 40 anni di lavoro per il ministero della Cultura (ha diretto gli Archivi di Stato di Brescia, La Spezia, Parma e Pavia), che nel 2022 gli ha riconosciuto il Premio alla carriera.

Informazioni

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci e ai primi clienti prenotati, sarà riservato il volume fino ad esaurimento copie.

