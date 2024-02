Nicola Parenti sarà il nuovo presidente di Confindustria: “Associazione cresciuta negli anni grazie allo spirito di collaborazione”

Nicola Parenti, amministratore delegato dell’azienda Paver, sarà il prossimo presidente di Confindustria.

Le votazioni del Consiglio generale si sono tenute nella serata di ieri. Nelle prossime settimane Nicola Parenti, Presidente designato, si presenterà di nuovo al Consiglio Generale per sottoporre la proposta della squadra di vicepresidenti e illustrare le linee programmatiche di mandato. Sarà poi l’assemblea convocata il prossimo 30 maggio ad eleggere il successore di Francesco Rolleri alla presidenza di Confindustria Piacenza.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia e l’attestato di stima ricevuto: con grande emozione e senso di responsabilità, do la mia disponibilità a ricoprire l’incarico”, commenta Nicola Parenti. “Frequento l’associazione fin da ragazzo e attraverso le sue attività sono cresciuto come imprenditore e come uomo. Nutro per questo nei suoi confronti un profondo senso di appartenenza e rispetto, consapevole del valore e dell’importanza che riveste per le aziende associate, il nostro territorio e la nostra comunità. Ho visto Confindustria Piacenza evolvere in modo importante negli ultimi anni, superando difficoltà e momenti particolarmente complessi, conservando la propria identità e restando al passo con i tempi.

“Ciò è stato possibile soltanto grazie alla sempre maggiore partecipazione degli imprenditori e allo spirito di collaborazione dimostrato ogni giorno. L’ho vista rimanere al passo coi tempi ed in contino sviluppo. E questo è stato possibile solamente grazie al lavoro congiunto di tutti, alla sempre maggiore partecipazione dei nostri imprenditori e al sempre crescente spirito di collaborazione. Un ringraziamento particolare al Presidente Rolleri, per il lavoro incredibile che ha svolto in questi anni sapendo guidarci nel modo migliore. Raccogliere il suo testimone rappresenta una sfida che richiederà impegno e un grande gioco di squadra”.