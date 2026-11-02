Presenza del lupo a Castel San Giovanni, al via attività di monitoraggio sul territorio

Nell’ambito degli approfondimenti coordinati dalla Regione Emilia-Romagna, autorità competente in materia di gestione e tutela della specie Canis lupus, prenderanno avvio nel territorio comunale di Castel San Giovanni attività di monitoraggio finalizzate all’acquisizione di elementi conoscitivi utili alle valutazioni tecniche di competenza.

Si tratta di attività che sono state condivise nell’ambito dello specifico tavolo tecnico convocato dalla Regione Emilia-Romagna il 22 ottobre scorso a seguito di una segnalazione del Comune di Castel San Giovanni e che saranno svolte dal Corpo di Polizia Provinciale di Piacenza nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza e supporto tecnico-operativo in materia di fauna selvatica.

La sindaca Valentina Stragliati: “Crescente preoccupazione tra i cittadini”

“Desidero ringraziare il consigliere provinciale Federico Bonini, il Comandante della Polizia provinciale Matteo Re e la Regione Emilia-Romagna per aver accolto le mie richieste di intervento e per aver dato seguito alle segnalazioni relative alla presenza di lupi sul territorio di Castel San Giovanni – spiega Valentina Stragliati, sindaco di Castel San Giovanni –. Si tratta di una situazione che sta destando crescente preoccupazione tra i cittadini, anche a seguito delle ripetute aggressioni agli animali domestici e dei numerosi avvistamenti, alcuni dei quali segnalati anche in prossimità del centro abitato.

Come Amministrazione comunale abbiamo ritenuto doveroso farci portavoce delle preoccupazioni della cittadinanza e sollecitare l’attenzione degli enti competenti, affinché venissero avviate le necessarie verifiche sul territorio.

L’avvio di questa attività di monitoraggio rappresenta un primo passo importante per acquisire dati ed elementi oggettivi sulla presenza e sulla diffusione della specie – prosegue Stragliati -: auspico che il lavoro di monitoraggio possa consentire di approfondire concretamente la situazione e di individuare, sulla base delle valutazioni tecniche degli organismi competenti, le azioni più opportune per una gestione e un contenimento della fauna selvatica, nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo nella dovuta considerazione la sicurezza delle persone, la tutela degli animali domestici e la tranquillità dei cittadini”.

Fototrappole e sopralluoghi nelle aree a sud del centro abitato

Come illustrato dal comandante della Polizia locale della Provincia di Piacenza Matteo Re, il monitoraggio disposto dalla Regione interesserà in particolare le aree poste nel settore meridionale del centro abitato e le zone limitrofe oggetto delle segnalazioni.

Le verifiche saranno effettuate dalla Polizia provinciale attraverso sopralluoghi, l’impiego di fototrappole e altri strumenti tecnici ritenuti utili all’attività istruttoria.

Le operazioni saranno condotte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della fauna selvatica, utilizzo delle apparecchiature di rilevazione e protezione dei dati personali.

Peraltro, trattandosi di attività che per loro natura sono piuttosto complesse, non potranno essere contemporaneamente estese a diverse porzioni di territorio.

Federico Bonini: raccogliere dati sulla presenza dei lupi

Come evidenziato dal consigliere provinciale delegato Federico Bonini, l’obiettivo dell’intervento è raccogliere dati e informazioni utili ad accertare la presenza della specie nell’area e supportare le successive valutazioni degli organismi tecnici e delle amministrazioni competenti, considerando che l’aumento della presenza dei lupi è un fenomeno che interessa l’intero territorio e sta suscitando sempre maggiore preoccupazione sia tra gli amministratori che tra i cittadini.

Polizia provinciale, proseguono anche le attività contro la Peste Suina Africana

Nel frattempo, prosegue l’impegno della Polizia provinciale sul fronte della gestione e del monitoraggio della fauna selvatica, con particolare attenzione alla Peste Suina Africana (PSA) e al contenimento della popolazione dei cinghiali.

Tra le più recenti azioni portate avanti dall’Ente figurano la convenzione sottoscritta da tutti gli undici Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) della provincia che ha altresì previsto l’incremento del contributo riconosciuto per ogni cinghiale abbattuto, misura finalizzata a rafforzare le attività di controllo della specie nell’ambito della lotta alla diffusione della PSA e sul fronte sanitario un progressivo miglioramento della situazione legata alla Peste Suina Africana, con il recente allentamento delle restrizioni in alcune aree del territorio, pur mantenendo alta l’attenzione e il monitoraggio da parte degli enti competenti.