Natale a Piacenza, le luci vestono anche il palazzo Ina: “Una nuova scenografia illumina piazzetta Mercanti”

2 Novembre 2026 Redazione FG Attualità
Natale a Piacenza, le luci vestono anche il palazzo Ina: "Una nuova scenografia illumina piazzetta Mercanti"

Il Natale si accende nel cuore di Piacenza con una nuova installazione luminosa destinata a impreziosire il centro storico. Sono in corso oggi, in piazzetta Mercanti, le operazioni di allestimento delle decorazioni natalizie sulla facciata del palazzo dell’Ina, una delle novità delle festività di quest’anno.

Cap Service NovDic26

Per collocare le luminarie lungo l’intera facciata dell’edificio è al lavoro una gru alta 40 metri, impegnata in un intervento che contribuirà a creare una suggestiva scenografia di luce nel cuore della città. L’installazione si aggiunge alla grande tenda luminosa che già caratterizza piazza Cavalli, impreziosendo un progetto di illuminazione pensato per valorizzare gli spazi più rappresentativi del centro storico.

Un percorso luminoso che mette in relazione piazzetta Mercanti e piazza Cavalli, creando un’atmosfera festosa e accogliente e invitando piacentini e visitatori a vivere e riscoprire il centro cittadino durante il periodo delle festività.

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