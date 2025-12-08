Nuoto – Vittorino da Feltre in evidenza al Trofeo Rivarolesi con 18 medaglie

Un bottino di quindici medaglie – sette d’oro, sette d’argento e quattro di bronzo – per i nuotatori della Vittorino da Feltre al Trofeo Rivarolesi, svoltosi nei giorni scorsi a Genova. In evidenza, sia gli atleti più giovani della squadra Esordienti, sia quelli appartenenti alle varie categorie.

Le medaglie

Sul gradino più alto del podio, con la medaglia d’oro al collo, sono saliti Diletta Franchi (Assoluti) che ha vinto la gara dei 100 rana con un crono di 1’18”,82, Giovanni Cornelli (Assoluti) che si è imposto sia nella prova dei 50 dorso (26”,59 il suo tempo) sia in quella dei 100 dorso (55”,34), Matteo Pilla (Ragazzi) con la doppietta nei 100 farfalla (1’08”,38) e nei 50 stile libero (28”,00), Marco Aurelio Volpini (Esordienti B1) che ha vinto i 50 rana (45”,53) classificandosi successivamente terzo nei 50 stile libero (37”,02), e oro anche per Margherita Zora che ha primeggiato nei 50 dorso Esordienti B1 (47”,08) conquistando successivamente anche l’argento nei 50 stile libero (41”,34) e nei 50 farfalla (44”,80) e il bronzo nei 100 misti (1’46”,08).

Medaglia d’argento, invece, per Alessandro Barbazza (Ragazzi) nei 100 dorso (58”,63), per Letizia Brambilla (Assoluti) nei 50 dorso (31”,99), per Diletta Franchi (Assoluti) nei 50 rana (35”,87), per Federico Pozzi (Assoluti) nei 50 rana (30”,69) e per Elia Poggi (Esordienti A) nei sempre nei 50 rana (40”,84). Medagliere biancorosso completato dai bronzi conquistati da Riccardo Bertolini (Assoluti) nella gara dei 100 dorso (1’05”,04) e da Letizia Brambilla ((Assoluti) nei 50 farfalla (29”,51).

Quarto posto finale e platonica medaglia di legno, invece, per Alessandro Barbazza nei 50 stile libero Ragazzi, per Riccardo Bertolini nei 50 dorso Assoluti, per Giovanni Cornelli nei 100 stile libero Assoluti, per Amelia Lombardi nei 50 e nei 100 rana Ragazzi, per Christopher Malvermi nei 100 farfalla Assoluti, per Federico Pozzi nei 100 rana Assoluti, per Greta Labati nei 50 stile libero Esordienti B1, per Elia POgghi nei 50 stile libero A1 e per Zeno altieri nei 50 rana Esordienti A1.

