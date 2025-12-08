Volley, Serie D – River espugna Collecchio 3-2 dopo due ore di battaglia

Importante e sofferta vittoria per il RIVER DECALACQUE che, dopo una lunga battaglia di oltre 2 ore, espugna il campo di Collecchio nell’incontro che la vedeva opposta alla formazione locale del GIOCOGALAXI, terza forza del campionato. L’andamento della gara è stato altalenante, con le ospiti in fuga e le parmensi ad inseguire, tuttavia alla fine il RIVER riesce ad aggiudicarsi il tie-break.
Una prestazione altalenante delle ragazze del RIVER, anche si bisogna riconoscere i meriti dell’avversario. Una citazione se la merita la giovane Mozzi che ha giostrato in regia con autorevolezza e portando quattro compagne in doppia cifra. Prossimo turno venerdì 12 dicembre al Palarebecchi per l’ennesimo derby piacentino con la formazione del TEAM 03.
GIOCOGALAXI PR – DECALACQUE RIVER PC 2-3
(13-25 25-22 22-25 25-19 13-15)
GIOCOGALAXI PR: Deacenco 8, Cadossi 9, Principato (L1), Parmigiani 15, Pessina 12, Masiello 9, Pintossi 2, Toscani 1, Silva 15, Amadasi 1, Tomasi 2, Bottarelli (L2), All. Oppici;
DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 18, Viaroli (L1), Rocca 13, Manzari 6, Boiardi 2, Colombini, Cappellini 15, Euclidi 3, Molinaroli 13, Bersanetti (L2), Mozzi 4, Rolleri 2, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;