Nuove corse per il trasporto pubblico, Alta Val Tidone sempre più accessibile

Due nuove corse del trasporto pubblico locale uniscono l’Alta Val Tidone alla città, grazie alla proficua collaborazione tra Tempi Agenzia e il Comune di Alta Val Tidone.

Su richiesta dell’Amministrazione comunale, accolta dall’agenzia di trasporto locale, si uniscono infatti al piano di trasporto pubblico relativo alla vallata due nuovi bus attivi dal lunedì al venerdì che collegano Pianello a Caminata. Una linea in salita parte alle 15.15 da Pianello, dove coglie la coincidenza delle corse provenienti dalla città, e raggiunge Caminata per le 15.35. Quella in discesa parte invece da Caminata alle 16.25 e dopo alcune fermate raggiunge Pianello alle 16.45 per intercettare la coincidenza verso la città.

“Viene accolta così una esigenza del territorio – dice Franco Albertini Sindaco di Alta Val Tidone – di cui ci siamo fatti portavoce verso Tempi Agenzia e grazie all’interessamento e accoglimento del Presidente Paolo Garetti possiamo rispondere a questa richiesta verso i cittadini e i villeggianti. Il nostro territorio è sempre più frequentato, soprattutto durante i mesi estivi, e il trasporto pubblico garantisce un collegamento ulteriore ed efficace per raggiungere la nostra valle”.

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