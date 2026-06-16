Camminata ecologica con la cooperativa San Martino, seconda edizione all’insegna di sostenibilità e decoro urbano

Un gesto concreto per l’ambiente e per la città. In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, la Cooperativa San Martino ha organizzato la seconda edizione della Camminata ecologica, coinvolgendo soci e collaboratori nella raccolta dei rifiuti nelle aree limitrofe alla sede di via Don Carozza. Tra i partecipanti anche gli organizzatori Margherita Spezia, responsabile dell’area Welfare della Cooperativa, l’ingegner Paola Merli, referente per la certificazione ambientale, e Salvatore Scafuto, referente dell’Ufficio Soci.

Nel corso della mattinata i volontari hanno raccolto oltre dieci sacchi di rifiuti, contribuendo al decoro urbano e alla pulizia del quartiere. «L’obiettivo della Camminata ecologica non è soltanto quello di pulire gli spazi che ci circondano – spiega Margherita Spezia – ma anche promuovere una cultura della responsabilità condivisa verso il territorio. Vorremmo che questa iniziativa rappresentasse un esempio positivo per tutte le realtà produttive e commerciali della città, affinché ciascuno possa contribuire alla cura degli spazi pubblici vicini alla propria sede».

L’iniziativa rientra nel percorso di sostenibilità che la Cooperativa San Martino porta avanti da anni.

«Iniziative come questa producono benefici per tutta la comunità – sottolinea il presidente Mario Spezia -. Un ambiente più pulito significa maggiore qualità della vita per tutti. Prendersi cura della città è un modo concreto per restituire valore al territorio in cui operiamo quotidianamente».

La giornata ha rappresentato anche un momento di aggregazione tra colleghi e soci.

«Momenti come questo rafforzano lo spirito di squadra – evidenzia l’amministratore delegato Francesco Milza – Lavorare insieme per un obiettivo comune, al di fuori delle attività ordinarie, contribuisce a consolidare relazioni e valori che fanno parte della nostra identità».

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza dei partecipanti, ai quali la cooperativa ha fornito tutta l’attrezzatura necessaria.

«La sicurezza rimane un valore centrale in ogni attività che promuoviamo – conclude il direttore generale Paolo Rebecchi –. Anche durante iniziative come questa è fondamentale operare nelle condizioni più adeguate e protette. E svolgere attività di volontariato, oltre a passare un messaggio sociale, arricchisce anche chi le svolge e ci fa stare meglio».

Al termine della mattinata tutti i partecipanti hanno ricevuto un omaggio (un pacco alimentare con prodotti Made in Italy) e la maglietta ricordo dell’evento. Con questa seconda edizione della Camminata ecologica, la Cooperativa San Martino conferma la volontà di contribuire attivamente alla crescita sostenibile del territorio piacentino.

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