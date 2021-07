L’area 6 alla Farnesiana diventa “per attrezzature sanitarie”, passo in avanti tra le polemiche verso il nuovo ospedale

L’area su cui sorgerà il nuovo ospedale cambia classificazione, passando da terreno agricolo a terreno per “attrezzature sanitarie”. Parliamo ovviamente dell’appezzamento in zona Farnesiana, scelto per la costruzione del futuro nosocomio. La variante al PSC (Piano Strutturale Comunale) è stata votata in consiglio comunale, non senza difficoltà.

Fin dai primi tempi, infatti, l’opposizione ha giudicato inadeguata la scelta dell’area: infatti centrosinistra e Sergio Dagnino del Movimento 5 Stelle hanno votato contro, mentre Liberi e Andrea Pugni, sempre del Movimento 5 Stelle, si sono astenuti. Favorevole la maggioranza di centrodestra e i consiglieri del gruppo Misto. Si tratta di una tappa importante per il concretizzarsi del progetto.