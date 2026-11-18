L’imprenditoria femminile nella provincia di Piacenza ha chiuso il terzo trimestre del 2026 registrando un calo del -2,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La flessione appare inferiore a quella media del numero delle imprese piacentine (-3,2%), ma è comunque più marcata rispetto ai cali delle imprese guidate da donne a livello nazionale (-1,0%) e regionale (-1,3%).

Le imprese femminili piacentine si attestano, ora, a 5.408 unità, arrivando comunque a incidere per il 21,8% sul totale delle realtà imprenditoriali attive nel territorio, quota che rappresenta il dato più alto dell’area vasta emiliana ed è superiore alla media regionale (21,3%).

Commercio e servizi, i principali settori delle imprese femminili piacentine

Dall’analisi settoriale curata dall’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere, emerge un panorama variegato in cui il commercio si conferma il pilastro principale dell’imprenditoria femminile piacentina con 1.293 unità attive.

Seguono i servizi alle imprese con 1.118 realtà, i servizi alla persona con 969, l’agricoltura con 857, le attività di alloggio e ristorazione con 646, il comparto manifatturiero con 333 aziende e infine il settore delle costruzioni con 170 imprese.

Crescono i servizi alle imprese, costruzioni in calo del 13,3%

Confrontando le variazioni settoriali con lo stesso periodo del 2025, si nota una crescita nei servizi alle imprese, che guadagnano 23 unità arrivando a un’incidenza del 20,7% sul totale delle imprese femminili, e nei servizi alla persona, in aumento dello 0,2% con 2 unità in più.

Tutti gli altri settori si collocano, invece, in campo negativo: la contrazione più evidente si registra nelle costruzioni con un calo del 13,3% e 26 unità in meno, seguite dalle attività di alloggio e ristorazione in calo del 5,4% con 37 unità perse, dall’agricoltura a -5,2% con 47 aziende in meno, dal settore manifatturiero a -4,6% con 16 aziende in meno e dal commercio, che cede il 2,8% con un calo di 37 attività.

Ditte individuali ancora prevalenti, crescono le società di capitale femminili

Sotto il profilo della forma giuridica, la ditta individuale resta il modello prevalente con 3.657 unità e un’incidenza del 67,6%, sebbene mostri una contrazione del 4,0% rispetto allo stesso periodo del 2025.

In controtendenza si muovono le società di capitale a guida femminile, che crescono del 2,5% raggiungendo quota 1.076, mentre le società di persone scendono a 583 unità evidenziando un calo del 3,0%.

Donne nelle imprese piacentine, oltre 18mila cariche ricoperte

Contestualmente, lo studio rileva che complessivamente sono 18.673 le cariche detenute da donne nelle imprese della provincia, concentrate prevalentemente nei servizi alle imprese, con 4.757 posizioni pari al 25,5%, nel commercio, con 3.604 cariche pari al 19,3% e nei servizi alla persona con 2.312 posizioni pari al 12,4%.

Artigianato, imprese straniere e giovani imprenditrici

Tra le categorie speciali spicca la presenza di 1.196 imprese femminili nell’artigianato, di 869 guidate da cittadine di origine straniera e di 460 aziende condotte da giovani donne.

Piacenza conta 2.054 imprese femminili, Ponte dell’Olio prima per incidenza

A livello territoriale, nel capoluogo operano 2.054 imprese femminili attive, pari al 22,4% delle aziende del Comune.

Tuttavia, le punte di massima incidenza si registrano in altri Comuni della provincia: Ponte dell’Olio guida la classifica con il 29,6% grazie a 118 aziende in rosa, seguito da Bobbio con il 28,4% e 130 realtà, da Cerignale con il 28,0% e 7 imprese, e infine da Travo, che segna un’incidenza del 27,1% con le sue 75 attività al femminile.