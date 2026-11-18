“Leggendo gli emendamenti presentati a questa legge di bilancio, sembrerebbe che si voglia finalmente legiferare in materia di minori, social e smartphone. Era ora!”. Lo afferma Daniele Novara, pedagogista, direttore del CPP e autore di best seller.

“Speriamo che dalle parole si passi finalmente ai fatti, anche se si tratta di un’iniziativa ancora molto lontana da quanto abbiamo chiesto io, Alberto Pellai e tanti altri specialisti con il nostro appello di due anni fa. Insieme a 120.000 persone che hanno firmato la nostra petizione, abbiamo chiesto due cose precise: niente smartphone prima dei 14 anni e niente social network prima dei 16”.

“La tutela dei ragazzi non può essere lasciata soltanto ai genitori”

“Dopo tanto tempo, è comunque apprezzabile che la politica abbia finalmente dato un segno di vita, uscendo dal tunnel della volontà di proteggere a tutti i costi le piattaforme digitali e iniziando a occuparsi della tutela di ragazzi e ragazze, che si trovano in una condizione di totale sudditanza alle logiche di profitto dei colossi tecnologici” continua il pedagogista.

“Ribadisco ancora una volta che la responsabilità non può essere lasciata unicamente sulle spalle dei genitori e che questo provvedimento va considerato soltanto un primo passo. La regolamentazione deve essere molto più incisiva, con limiti di età più alti e regole più stringenti”.

Smartphone condivisi tra genitori e figli, le critiche del pedagogista

“L’idea che uno smartphone venga condiviso tra genitori e figli è quanto di meno auspicabile ci possa essere. La fragilità genitoriale è sotto gli occhi di tutte e tutti e si rischia per l’ennesima volta che la comunità civile e politica si sottragga alle proprie responsabilità, lasciando che siano i genitori a “sbrigarsela”. Eppure sappiamo bene che questo non avverrà e che, in questo modo, si scarica sulle famiglie una patata bollente davvero difficile da gestire” conclude Daniele Novara.

Novara ribadisce: “14 anni per lo smartphone, 16 per i social network”

“Mi auguro pertanto che quello proposto sia solo un primo passo. 14 anni per uno smartphone e 16 per i social network sono le soglie minime auspicabili. Lasciare ai genitori e ai figli la responsabilità di condividere l’accesso ai social non è la via giusta”.