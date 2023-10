Obesity Day, sabato 7 ottobre il convegno “Dalla prevenzione alla cura”

In occasione dell’annuale appuntamento con l’Obesity Day, sabato 7 ottobre, nella Sala Colonne dell’Ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza, alle 8.30, è previsto un convegno, intitolato “La gestione integrata dell’obesità: dalla prevenzione alla cura”, sostenuto da Ausl di Piacenza, con il patrocinio di Sio (Società italiana dell’obesità) e Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica). Responsabile scientifico, Jessica Rolla, medico nutrizionista dell’ambulatorio Dca/Malattie metaboliche.

Il programma prevede l’intervento di vari specialisti del settore, che osserveranno il problema sotto più punti di vista (obesità come problema sociale, l’obesità infantile, la connessione tra obesità e Dca e i relativi percorsi di cura).

OBESITY DAY

L’obesità è una malattia cronica progressiva e recidivante ad eziologia multifattoriale la cui diffusione è aumentata nel tempo, raggiungendo dimensioni epidemiche, con elevati numeri anche in Italia. Il 5 maggio 2022, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato un report che mostra come, in Europa, il 59% della popolazione adulta, e quasi 1 bambino su 3, sono obesi o sovrappeso. Anche in Italia è aumentato il numero di persone affette da obesità, come mostra il report pubblicato da Italian Obesity Barometer: il 46% degli adulti e il 26.5% tra bambini e adolescenti (1-17 anni) sono in eccesso di peso.

Nel biennio 2021-2022 la sorveglianza Passi ha stimato che 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale e in particolare, in Emilia Romagna, si è osservato un aumento rispetto al biennio precedente.

L’impatto dell’obesità e delle sue conseguenze richiede pertanto interventi urgenti ed incisivi per contrastarne la diffusione. Il riconoscimento precoce di fattori di rischio e co-morbilità è fondamentale per ottenere una reversibilità o un ritardo nella loro progressione. La prevenzione e la cura dell’obesità, in questa ottica, rappresentano obiettivi strategici di fondamentale importanza.

Considerato il crescente aumento della problematica e le complicanze correlate all’eccesso ponderale, nel 2019 la regione Emilia Romagna ha inoltre emanato delle linee di indirizzo che mirano a promuovere percorsi integrati per la prevenzione e cura del sovrappeso/obesità.

La giornata dell’Obesity Day nasce quindi con lo scopo di informare la popolazione e prevenire complicanze legate all’eccesso ponderale.

“I dati dell’Azienda Usl di Piacenza nel 2023, considerando le temporanee chiusure e la selezione del paziente dovuta al livello di cura offerto – osserva la dottoressa Rolla –, parlano di circa 150 prime visite per una valutazione del quadro di obesità per eventuale percorso di chirurgia bariatrica. Sono inoltre proseguiti i follow-up dei pazienti chirurgici già operati o in attesa di intervento (circa 145 visite)”.