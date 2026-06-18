Ondata di caldo, Corazzon di 3B Meteo: “Nel piacentino si toccheranno i 38 gradi nel weekend. Situazione che durerà a lungo” – AUDIO 

Ondata di caldo, Corazzon di 3B Meteo: “Nel piacentino si toccheranno i 38 gradi nel weekend. Situazione che durerà a lungo”.

Anche sulla Pianura Padana si cominciano a sentire gli effetti del promontorio anticiclonico subtropicale che nei prossimi giorni assumerà una componente nord africana sempre più marcata. In particolare è previsto l’arrivo di aria sempre più calda dall’entroterra algerino-marocchino.

Avremo una situazione – spiega Paolo Corazzon – anche di temperature massime con 8 gradi sopra la media del periodo. Non è solo l’Italia a soffrirne, perché in realtà gran parte dell’Europa centro-occidentale, è alle prese con questa lingua di aria calda che arriva dal Nord Africa. Anche nelle nostre zone si rischiano i 38-40 gradi nel weekend. Ogni giorno guadagneremo 1-2 gradi per ritrovarci appunto nel fine settimana con i 38 gradi nella pianura Emiliana, dati ormai per certi. Poi come se non bastasse c’è anche l’umidità, che piano piano aumenterà anche lei, quindi il caldo si farà anche piuttosto pesante e afoso.

L’estate dunque sta già entrando dal vivo, nonostante il calendario indichi il 21 giugno come inizio della stagione, con temperature in forte aumento e condizioni di disagio soprattutto nelle aree urbane.

In questi giorni di afa l‘attenzione sarà massima soprattutto sulle persone più fragili che potrebbero soffrire questo mix tra alte temperature e alto tasso di umidità.

Il timore è che la situazione possa durare a lungo

Sì, ma ormai questa è un po’ una caratteristica di queste ondate di calore. Ci sono sempre state anche in passato, ma duravano pochi giorni, mentre stavolta probabilmente arriveremo fino a fine mese senza troppi cambiamenti. Infatti dovremo aspettare l’inizio di luglio perché le temperature possano scendere.

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