Sciopero farmacie comunali, Ugl: “Importante adeguare le retribuzioni e farlo subito”

Mercoledì 17 giugno 2026 le farmaciste ed i farmacisti delle Farmacie Comunali di Piacenza hanno scioperato unitariamente senza distinzioni sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Per UGL Terziario è importante adeguare le retribuzioni e farlo subito.

“Da quando è stata eletta la RSU abbiamo intensificato la nostra attività sindacale e sebbene si possa registrare qualche risultato positivo – riferisce Alice Erbani, RSU Ugl Terziario – non basta certamente considerando da quando tempo siano presenti le problematiche che ancora affliggono le lavoratrici ed i lavoratori. E necessario assumere nuovo personale per ridurre il carico di lavoro ed attenuare lo stress da lavoro. Il rinnovo contrattuale dovrà finalmente riconoscere la figura professionale del farmacista in maniera adeguata!”.

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