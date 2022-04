Open Week Salute Donna 2022, i servizi offerti a Piacenza il 21 e 22 aprile

Casa di Cura Piacenza aderisce alla 7° edizione della Giornata Nazionale della Salute della donna, iniziativa indetta dalla Fondazione Onda, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

Open Week Salute Donna 2022

Casa di Cura Piacenza si dedicherà attivamente all’iniziativa durante le giornate del 21 e 22 aprile e gli specialisti della struttura saranno a disposizione per attività di informazione, sensibilizzazione, consulenze e colloqui sulle varie aree specialistiche che sono volte alla prevenzione e alla sensibilizzazione, in modo da incoraggiare le donne a svolgere un ruolo attivo nei confronti della propria salute, avvicinandole a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati.

“Abbiamo aderito volentieri all’iniziativa della Fondazione Onda, in quanto ospedale con bollino rosa – sottolineano il Direttore Sanitario della Casa di Cura Piacenza, il Prof. Mario Sanna e il Direttore Sanitario della Casa di Cura Sant’Antonino, il Dott. Giuseppe Civardi – perché rappresenta un’ulteriore occasione per prenderci cura della salute femminile, campo al quale ci dedichiamo con molto impegno ed interesse.

L’obiettivo di queste due giornate sarà quello di far conoscere alla donna i nostri servizi specialistici e l’importanza di seguire programmi di prevenzione personalizzati su misura”.

Il programma completo per celebrare l’Open Week Salute Donna all’interno dell’iniziativa, con il dettaglio delle specialità, è visualizzabile in locandina.

Per prenotarsi ed avere informazioni aggiuntive sugli orari disponibili rivolgersi esclusivamente all’indirizzo e-mail: donna.prevenzione@casadicura.pc.it