Serie B1 – Per la Conad Alsenese è notte fonda: Garlasco vince il recupero (3-0)

E’ notte fonda per la Conad Alsenese. Le gialloblù di Enrico Mazzola sconfitte nettamente oggi (sabato) nel delicato recupero in terra pavese sul campo del Volley 2001 Garlasco. Terz’ultima a quota 18 punti, Alseno doveva vincere per rianimare la corsa salvezza, invece Diomede e compagne non sono riuscite a dare un impulso al match e alla propria classifica, subendo un netto 3-0 che fa il paio con quello d’andata dello scorso 23 febbraio.

Troppo poco in un match che aveva il sapore del bivio fondamentale per continuare a sperare nella salvezza, che ora sembra un miraggio. Garlasco scappa a +8, con Alseno che è costretta a fare 6 punti nelle restanti due partite per agguantare i play out sperando che le pavesi non ne facciano nemmeno uno, aspetto altamente improbabile contando che devono giocare ancora contro la Cenerentola Certosa. Così, la permanenza in B1 è a fortissimo rischio, con il terzo campionato consecutivo e della storia in terza serie nazionale che rischia di concludersi con il peggiore degli esiti.

Un lampo iniziale nel primo set, una fiammata nel suo finale, poi un secondo set decisamente negativo prima di una reazione d’orgoglio nella terza frazione lottata fino alla fine che però non è bastata per cambiare l’inerzia dell’incontro. Incassata la sconfitta, la Conad si prepara alla sfida di sabato 23 aprile (ore 18) al palazzetto di Alseno contro l’Esperia Cremona seconda in classifica.

VOLLEY 2001 GARLASCO-CONAD ALSENESE 3-0

(25-18, 25-13, 25-22)

VOLLEY 2001 GARLASCO: Baruffi 5, Favaretto 10, Armondi 14, Cortelazzo 9, Vecerina 7, Sala 10, Ferrari (L), Sgherza, Cozzi. N.e.: De Martino, Milanesi (L), Cazzato, Sellaro. All.: Angelescu

CONAD ALSENESE: Cornelli 5, Guccione 5, Gobbi 6, Lago 4, Diomede 10, Romanin 7, Toffanin (L), Fava, Sesenna 5, Tosi 1. All.: Mazzola

ARBITRI: Miggiano e Campanile

La classifica

Emilbronzo 2000 Montale 49, Esperia Cremona 43, Bleuline Forlì, Csi Clai Imola 41,Csv-Ra.Ma. Ostiano, Elettromeccanica Angelini Cesena 33, Tirabassi & Vezzali 32, Volley 2001 Garlasco 26, Fumara MioVolley Gossolengo 22, Conad Alsenese 18, Fos Wimore Cvr 17, Certosa Volley 2. (Montale e Tirabassi & Vezzali una partita in meno)