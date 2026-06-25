Il film piacentino “Briciole al cielo” a Venezia per l’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Altro grande riconoscimento per il cortometraggio piacentino “Briciole al cielo” scritto e diretto da Gian Francesco Tiramani per il Cineclub Piacenza G. Cattivelli.

Il prossimo 10 settembre l’opera sarà presentata all’Hotel Excelsior a Venezia Lido all’interno del forum “IL FUTURO DEL CORTO D’AUTORE” organizzato dalla FEDIC nel programma articolato della Mostra internazionale del cinema.

La notizia della presenza all’importante vetrina arriva dopo sei mesi di risultati inimmaginabili per il film che racconta la storia vera del piccolo Giordano, tornato a vivere grazie ad un nuovo cuoricino trapiantato a Torino.

Ripercorriamo le tappe principali che danno la dimensione dell’importanza del tema trattato della donazione degli organi, con 8.500 persone che in questo esatto momento stanno aspettando in Italia un organo per continuare a vivere, proprio come il bimbo genovese:

Anteprima nazionale a Piacenza nel novembre scorso

prima nazionale a Torino, presso alla Città della Salute e della Scienza

proiezione a Genova al Cinema Sivori (la sala più antica d’Italia, avendo proiettato l’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat dei fratelli Lumière il 30 maggio 1896, cinque mesi dopo la prima proiezione assoluta parigina)

presentazione al Senato della Repubblica nell’austera sala Koch

proiezione a Venezia nella prestigiosa sala della Scuola Grande San Teodoro

proiezione a Milano, a cura della rivista Famiglia Cristiana, di Caritas diocesana e del Refettorio Ambrosiano

decine di proiezioni “guidate” in Italia, a cura di sezioni AIDO, Amministrazioni provinciali e comunali, ASL, con diverse migliaia di partecipanti

scelto dalla CEI (con l’Ufficio Pastorale della Salute) per essere presentato nelle diverse diocesi italiane

proiezioni per gruppi in diversi Paesi (Francia, Inghilterra, Canada, Cina, Belgio, Russia, USA, ecc.) grazie alle traduzioni in diverse lingue

2 servizi RAI, 1 servizio Mediaset ed 1 servizio RTL 102.5

diversi servizi su testate nazionali (La Stampa, il Secolo XIX, La Nazione, Famiglia Cristiana, Novella 2000, ecc.), regionali e locali

trasmesso in diretta streaming dai canali ufficiali del Senato e dalla testata Famiglia Cristiana

Soprattutto, tante persone che hanno testimoniato di aver cambiato positivamente idea sulla donazione degli organi, grazie al film.

Ascoltando i commenti dei vari spettatori anche le azzardate scelte cinematografiche di Tiramani (riprese in soggettiva, attori non professionisti, utilizzo di mix di disegni animati e riprese reali) hanno contributo ad amare ed apprezzare questo lavoro. Il tutto impreziosito dai disegni di un altro artista piacentino, Giovanni Alberti e dalle musiche molto particolari scritte dal Mo Paolo Burzoni ed eseguite con maestria e sentimento profondo da Roberto Barocelli, Tania Capelli e Giorgio Donelli. Ancora piacentina la voce che accompagna i disegni; quella di Rita Nigrelli.

Continueranno nelle prossime settimane altre proiezioni nei comuni della provincia e in tutta Italia, grazie soprattutto alle sezioni AIDO.

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