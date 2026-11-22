Proseguono gli appuntamenti della Stagione di Prosa al Teatro Municipale. Martedì 24 e mercoledì 25 novembre, alle ore 21, andrà in scena “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stoppard, con Andrea Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli, nel cartellone della Stagione di Prosa 2026/2027 curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. Uno spettacolo giocoso, dinamico, dal sapore del teatro di strada, popolare – nel senso più shakespeariano del termine – espressione di un teatro stratificato che possa emozionare e parlare a tutti.

Da oltre sessant’anni “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stoppard viene rappresentato in tutto il mondo ed è diventato un classico amato e apprezzato dal teatro contemporaneo. In questo nuovo allestimento con la regia di Alberto Rizzi, l’umorismo inglese di Stoppard si mescola alla tradizione comica della Commedia dell’Arte, dando vita a uno spettacolo capace di restituire tutta la ricchezza del testo originale. Un percorso che attraversa la profonda riflessione esistenziale e filosofica dell’opera, senza rinunciare alla sua straordinaria forza comica ed emotiva. Il testo è un “Amleto” rivisitato, osservato attraverso lo sguardo dei due protagonisti, Rosencrantz e Guildenstern, che seguono l’intera vicenda del principe danese cogliendone soprattutto gli aspetti più surreali, bizzarri e farseschi.

Stoppard è noto al grande pubblico per aver scritto la sceneggiatura di “Shakespeare in love” dove si intrufolava nel dietro le quinte di “Romeo e Giulietta”. Con “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” compie un’operazione analoga, spostando lo sguardo nel backstage dell’”Amleto”: due personaggi secondari dell’opera shakespeariana diventano così i protagonisti di una commedia dai toni imprevedibili, nella quale il punto di vista si ribalta e la grande tragedia viene raccontata da una prospettiva laterale e insolita. In scena una coppia di grandi attori – Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli, rispettivamente Rosencrantz e Guildenstern – dà vita a un duo di maschere tragicomiche, accompagnato da Paolo Sassanelli nel ruolo di Capocomico.

Al centro dell’allestimento si trova una grande macchina scenica: un marchingegno di ispirazione medievale che mescola il teatro-carro della Commedia dell’Arte con il palcoscenico a due piani tipico del teatro elisabettiano. Ne nasce una scenografia giocosa e mutevole, in continuo movimento, capace di trasformarsi ora in teatro, ora in castello, ora in nave (firma le scene Luigi Ferrigno). Anche le epoche possono così essere attraversate in una dinamica che rende sempre più evidente la dimensione del teatro dentro il teatro. Se Stoppard, con la sua pièce, sceglie di rileggere l’”Amleto” in chiave comica e paradossale, anche questo allestimento raccoglie e sviluppa tale suggestione metateatrale, dando vita a uno spettacolo dinamico capace di unire leggerezza e profondità, comicità e riflessione, senza perdere la complessità e il fascino del testo originale.

Biglietteria

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza – tel. 0523.315578, e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it. Orari di biglietteria: martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).