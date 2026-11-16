Paolo Berizzi presenta “Il libro segreto di Forza Nuova”, il 26 novembre alla Cgil

Un’inchiesta sul neofascismo italiano, sui suoi protagonisti e sulle vicende che hanno portato fino all’assalto alla sede nazionale della Cgil. Paolo Berizzi sarà a Piacenza giovedì 26 novembre, alle ore 18, alla sala Nelson Mandela di via XXIV Maggio 18, per presentare Il libro segreto di Forza Nuova, edito da Fuoriscena. A organizzare l’appuntamento sono Articolo21, Anpi e Cgil Piacenza, che hanno scelto un titolo capace di indicare subito il terreno della discussione: «Assalto al sindacato, assalto al lavoro».

Accanto all’autore interverranno Beppe Giulietti per Articolo21, Nadia Maffini per Anpi Piacenza e Ivo Bussacchini per la Cgil. Un incontro che metterà in relazione il lavoro d’inchiesta con la difesa della libertà d’informazione, la memoria antifascista e il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori nella vita democratica.

Dopo Il libro segreto di CasaPound, Berizzi torna a indagare l’estrema destra attraverso documenti inediti, racconti e testimonianze, comprese quelle di ex militanti ed ex dirigenti. Al centro del volume c’è Forza Nuova: la sua storia, la leadership di Roberto Fiore e le dinamiche interne di un’organizzazione che l’autore ricostruisce dando voce anche a chi ne ha fatto parte e se ne è successivamente allontanato.

L’assalto alla Cgil rappresenta un passaggio centrale di questo percorso. La scelta di richiamarlo nel titolo dell’iniziativa piacentina porta la discussione direttamente sul significato di un attacco a un luogo di rappresentanza collettiva: una sede sindacale, punto di riferimento per chi lavora e per chi chiede tutela dei propri diritti. Da qui il legame tra l’aggressione al sindacato e quella al lavoro, che attraverserà il confronto con l’autore.

La presentazione offrirà così l’occasione per interrogarsi sul rapporto tra violenza politica, neofascismo e democrazia, partendo dai materiali raccolti nel libro. Un terreno sul quale il giornalismo d’inchiesta svolge una funzione essenziale: rendere conoscibili ambienti chiusi, ricostruire responsabilità e relazioni, fornire elementi di comprensione oltre la cronaca dei singoli episodi.

La presenza congiunta di Articolo21, Anpi e Cgil riunisce attorno a queste domande tre esperienze che si occupano, da prospettive diverse, di partecipazione e diritti. A Piacenza il confronto con Berizzi partirà dalle pagine del libro per affrontare una questione che riguarda il presente: come riconoscere e contrastare le culture politiche che fanno della sopraffazione uno strumento di azione pubblica.