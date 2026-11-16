Paolo Berizzi presenta “Il libro segreto di Forza Nuova”, il 26 novembre alla Cgil

16 Novembre 2026 Redazione FG Attualità
Paolo Berizzi presenta "Il libro segreto di Forza Nuova", il 26 novembre alla Cgil

Un’inchiesta sul neofascismo italiano, sui suoi protagonisti e sulle vicende che hanno portato fino all’assalto alla sede nazionale della Cgil. Paolo Berizzi sarà a Piacenza giovedì 26 novembre, alle ore 18, alla sala Nelson Mandela di via XXIV Maggio 18, per presentare Il libro segreto di Forza Nuova, edito da Fuoriscena. A organizzare l’appuntamento sono Articolo21, Anpi e Cgil Piacenza, che hanno scelto un titolo capace di indicare subito il terreno della discussione: «Assalto al sindacato, assalto al lavoro».

Cap Service NovDic26

Accanto all’autore interverranno Beppe Giulietti per Articolo21, Nadia Maffini per Anpi Piacenza e Ivo Bussacchini per la Cgil. Un incontro che metterà in relazione il lavoro d’inchiesta con la difesa della libertà d’informazione, la memoria antifascista e il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori nella vita democratica.

Dopo Il libro segreto di CasaPound, Berizzi torna a indagare l’estrema destra attraverso documenti inediti, racconti e testimonianze, comprese quelle di ex militanti ed ex dirigenti. Al centro del volume c’è Forza Nuova: la sua storia, la leadership di Roberto Fiore e le dinamiche interne di un’organizzazione che l’autore ricostruisce dando voce anche a chi ne ha fatto parte e se ne è successivamente allontanato.

L’assalto alla Cgil rappresenta un passaggio centrale di questo percorso. La scelta di richiamarlo nel titolo dell’iniziativa piacentina porta la discussione direttamente sul significato di un attacco a un luogo di rappresentanza collettiva: una sede sindacale, punto di riferimento per chi lavora e per chi chiede tutela dei propri diritti. Da qui il legame tra l’aggressione al sindacato e quella al lavoro, che attraverserà il confronto con l’autore.

La presentazione offrirà così l’occasione per interrogarsi sul rapporto tra violenza politica, neofascismo e democrazia, partendo dai materiali raccolti nel libro. Un terreno sul quale il giornalismo d’inchiesta svolge una funzione essenziale: rendere conoscibili ambienti chiusi, ricostruire responsabilità e relazioni, fornire elementi di comprensione oltre la cronaca dei singoli episodi.

La presenza congiunta di Articolo21, Anpi e Cgil riunisce attorno a queste domande tre esperienze che si occupano, da prospettive diverse, di partecipazione e diritti. A Piacenza il confronto con Berizzi partirà dalle pagine del libro per affrontare una questione che riguarda il presente: come riconoscere e contrastare le culture politiche che fanno della sopraffazione uno strumento di azione pubblica.

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