Il sindaco di Vigolzone Gianluca Argellati aderisce a Futuro Nazionale

Gianluca Argellati aderisce a Futuro Nazionale: è il primo sindaco in carica della provincia di Piacenza a tesserarsi con il movimento del Generale Vannacci.

“Il Comitato 171 di Piacenza di Futuro Nazionale annuncia con soddisfazione l’adesione del Sindaco di Vigolzone, Gianluca Argellati, alla proposta politica e programmatica del movimento guidato dal Generale Roberto Vannacci”.

LA NOTA DI FUTURO NAZIONALE

Da oggi Argellati è ufficialmente tesserato a Futuro Nazionale, diventando il primo sindaco in carica della provincia di Piacenza ad aderire al progetto politico del movimento.

Sindaco di Vigolzone al suo secondo mandato amministrativo, Argellati è inoltre membro dell’Unione Valnure e Valchero, organismo del quale assumerà la Presidenza nel prossimo mese di ottobre.

Una figura amministrativa di comprovata esperienza che porta in Futuro Nazionale un importante patrimonio di competenze, conoscenza del territorio e capacità di governo.

Il sindaco di Vigolzone si dice pronto a mettere la propria esperienza amministrativa al servizio del nuovo percorso e a lavorare per gli obiettivi indicati dal Generale Vannacci, con particolare attenzione alle esigenze delle comunità locali e del territorio piacentino.

L’on Davide Bergamini responsabile regionale Futuro Nazionale Emilia-Romagna: “Accogliamo con grande soddisfazione l’adesione di Gianluca Argellati, sindaco di Vigolzone, a Futuro Nazionale.

È il primo sindaco della provincia di Piacenza a scegliere di aderire al nostro progetto e rappresenta un segnale importante della crescita che il movimento sta vivendo sul territorio.

La sua esperienza amministrativa e il suo radicamento rappresentano un valore aggiunto per Futuro Nazionale. Stiamo costruendo una realtà sempre più presente nelle province dell’Emilia-Romagna, con l’obiettivo di dare voce ai territori e affrontare con concretezza le prossime sfide politiche ed elettorali”.

A commentare la notizia anche Loris Antonio Burgio, referente del Comitato 171 di Piacenza: “La discesa in campo di Gianluca Argellati assume per noi una particolare importanza. Gianluca è una persona preparata, meritevole e dotata di grande equilibrio. Quando abbiamo iniziato a confrontarci ho immediatamente pensato a lui come a una figura di riferimento per Piacenza e il suo territorio. È un amministratore esperto che ha saputo dare voce ai valori importanti di una comunità come quella di Vigolzone, dimostrando competenza, pragmatismo e attenzione ai cittadini. Sono certo che farà bene e che la sua esperienza rappresenterà un valore aggiunto per Futuro Nazionale.”