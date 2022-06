Perde il controllo della moto, sbalzata dalla sella cade in una scarpata: 31enne ferita nei pressi di Bobbio

Nella mattinata di oggi una motociclista 31 anni residente in provincia di Piacenza stava transitando sulla strada di Ceci, nel comune di Bobbio, PC zona passo Penice, in un certo punto, per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è sbalzata dalla moto cadendo in una scarpata. Erano da poco passate le 11 e il 118 invia sul posto l’ambulanza e a squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, i Vigili del Fuoco e l’elicottero 118 decollato da Parma. La paziente che ha riportato vari traumi è stata recuperata dai soccorritori e trasportata dall’elicottero all’ospedale di Piacenza.