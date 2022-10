Perde il controllo della moto e precipita per venti metri lungo una scarpata, 60enne ferito tra i boschi di Cicogni. Altri due escursionisti soccorsi sul Monte Penna e al Lago Nero – FOTO

Doppia attivazione per la stazione Mt Alfeo, cui hanno preso parte anche le squadre della stazione Mt Orsaro e della stazione Tigullio nel secondo intervento della mattinata.

Il primo intervento è stato richiesto dal 118 per un motociclista di enduro caduto da una scarpata in zona Cicogni (Comune di Pecorara,PC). L’uomo, un milanese classe 1962, si trovava con due amici sul sentiero 101 del Monte Mosso quando, lungo la carraia, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato per una ventina di metri giù dalla scarpata. Gli amici hanno subito chiamato il 118 che ha attivato il Saer stazione Mt Alfeo i cui tecnici sono giunti sul target e lo hanno recuperato, con manovre di corde e tecniche alpinistiche, fino alla strada. Fortunatamente il milanese è rimasto sempre cosciente riportando una lussazione alla spalla e varie contrusioni. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fucoo di Bobbio e l’ambulanza di Travo che ha poi trasportato l’infortunato all’ospedale Maggiore di Parma.

Il secondo intervento si è svolto presso Passo dell’Incisa (Monte Penna) nella zona di Prato Mollo dove un gruppo di escursionisti liguri stava percorrendo il sentiero ad Anello A4 quando un membro del gruppo è scivolato rovinosamente rompendosi entrambe le caviglie. I compagni del signore, un genovese del ’61, hanno allertato I soccorsi per cui sul target sono intervenute tre squadre del Soccorso Alpino: una squadra della stazione Mt Alfeo, una di Mt Orsaro e una dei colleghi della Tigullio (Santo Stefano D’Aveto, Liguria). Per l’intervento è stato attivato per il recupero l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che non è riuscito a verricellare l’infortunato data la folta boscaglia in cui si trovava: le tre squadre via terra hanno così raggiunto il target e ,dopo averlo immobilizzato, lo hanno trasportato su barella portantina fino a Passo dell’Incisa dove li attendeva l’ambulanza che ha portato il ligure alla piazzola di Ambrozasco ( Santo Stefano D’Aveto) dove era riuscito ad atterrare l’elicottero per trasportarlo all’ospedale di Genova.

La centrale operativa 118 ha attivato la Stazione Mt Alfeo per un parmense che, nei pressi di Lago Nero, si è distorto la caviglia. L’uomo, di 61 anni residente a Collecchio (PR), si trovava sul sentiero 11 del Lago Nero quando per una disattenzione è caduto procurandosi una distorsione alla caviglia. Sul posto è celermente intervenuto un volontario del Saer stazione Mt Alfeo che si trovava in zona e lo hanno raggiunto i colleghi della stazione Mt Orsaro e Tigullio mentre è stato attivato l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che ha verricellato l’infortunato e lo ha trasportato a Selva di Ferriere dove è stato preso in carico dalla Croce Rossa di Farini (PC).