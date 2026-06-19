Peste suina, FdI in Regione: “Bene il lavoro del commissario e gli strumenti messi in campo dal governo”

«La lotta alla Peste Suina Africana continua a rappresentare una priorità assoluta per la tutela della filiera agroalimentare emiliano-romagnola. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione alla Giunta regionale finalizzata ad acquisire dati puntuali, verificare i risultati ottenuti e comprendere come rendere ancora più efficace l’azione di contrasto alla diffusione della malattia.»

Lo dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, eletto a Piacenza e provincia, Priamo Bocchi, eletto a Parma e provincia, e la Capogruppo Marta Evangelisti, eletta a Bologna e provincia.

«Nel corso della Commissione alla presenza del Commissario straordinario Giovanni Filippini sono stati illustrati risultati che meritano attenzione, in particolare sul fronte del depopolamento dei cinghiali e delle attività svolte nelle aree parco. Allo stesso tempo la Regione Emilia-Romagna ha illustrato gli investimenti effettuati e ha chiesto al Governo il rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese. Si tratta di elementi importanti che però devono essere accompagnati da numeri chiari, dati trasparenti e risultati verificabili.»

I consiglieri di Fratelli d’Italia sottolineano il ruolo svolto dal Governo nazionale

«Il Governo ha progressivamente rafforzato gli strumenti normativi, ha istituito una struttura commissariale dedicata e ha messo a disposizione risorse straordinarie per affrontare una delle emergenze più rilevanti per il comparto suinicolo nazionale. Proprio perché sono state investite risorse importanti e perché il Commissario ha evidenziato risultati incoraggianti, riteniamo necessario verificare nel dettaglio quali interventi abbiano prodotto i risultati migliori e come possano essere ulteriormente rafforzati.»

L’interrogazione affronta diversi aspetti della gestione della PSA: dagli abbattimenti effettuati alle carcasse rinvenute, dalle risorse utilizzate ai risultati ottenuti nelle singole province, fino alle modalità di coordinamento con il Commissario straordinario nazionale e alla nuova procedura regionale annunciata dalla Giunta.

Particolare attenzione viene rivolta al ruolo degli Ambiti Territoriali di Caccia e del Centro Coordinamento ATC.

«Chi opera quotidianamente sul territorio possiede una conoscenza diretta delle dinamiche faunistiche e delle criticità locali. Per questo riteniamo importante comprendere quale ruolo abbia avuto il Centro Coordinamento ATC nelle strategie di contenimento adottate fino ad oggi e come possa essere ulteriormente valorizzato nelle future attività di contrasto alla PSA.»

Un altro tema affrontato nell’interrogazione riguarda i bioregolatori impegnati nelle attività operative

«In altre Regioni, come Lombardia e Piemonte, sono stati introdotti sistemi di incentivazione collegati ai risultati conseguiti. Riteniamo utile verificare se modelli analoghi possano essere valutati anche in Emilia-Romagna, garantendo al tempo stesso procedure snelle e tempi rapidi di liquidazione delle somme riconosciute a chi, sempre su base volontaria, contribuisce concretamente alle attività di contenimento.»

Per i tre esponenti di Fratelli d’Italia la questione riguarda l’intera Emilia-Romagna, ma assume una rilevanza particolare per i territori di Piacenza e Parma.

«Parliamo di province che rappresentano un punto di riferimento nazionale per l’allevamento e la trasformazione delle carni suine. Gli allevatori, gli agricoltori e le imprese della filiera hanno diritto a conoscere numeri, risultati e prospettive. L’obiettivo della nostra iniziativa non è alimentare polemiche, ma verificare ciò che ha funzionato, individuare eventuali criticità e contribuire a rendere ancora più efficace il contrasto alla diffusione della malattia.»

“Per questo oggi chiediamo una cosa semplice: trasparenza, dati verificabili e risposte puntuali dalla Regione Emilia-Romagna”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy