Serie B – L’Assigeco si tiene stretta il suo pivot: ufficiale la conferma di Federico Pirani

UCC Assigeco Piacenza è lieta di comunicare di aver sottoscritto un nuovo accordo annuale con l’atleta Federico Pirani, che si appresta così a vivere la sua seconda stagione consecutiva in biancorossoblu.

Classe 2002 e originario di Torino, Federico Pirani è un pivot di 203cm per 98kg. Cresce cestisticamente nelle fila del Cus Torino, dove si mette in luce nei campionati di Eccellenza oltre a maturare le prime esperienze a livello senior in Serie C Gold. Nella stagione 2021/2022 entra stabilmente nel roster del Basket Torino in Serie A2, facendo il proprio esordio in seconda categoria nazionale il 23 gennaio 2022 contro Cantù. Successivamente veste le maglie di Ruvo di Puglia, Gema Montecatini e Pallacanestro Crema in Serie B, chiudendo la stagione 2024/2025 in Lombardia con 11.7 punti e 8.4 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

La scorsa estate l’approdo in Assigeco con l’obiettivo di compiere un ulteriore salto di qualità, tuttavia, il suo percorso è stato bruscamente interrotto da una trombosi venosa profonda completa della vena succlavia sinistra, che lo ha costretto a un lungo stop e alla chiusura anticipata della stagione. Nonostante le sole cinque presenze in biancorossoblu, il lungo torinese è comunque riuscito a fare intravedere il proprio valore, facendo registrare medie di 9.8 punti e 7.4 rimbalzi, sfoderando inoltre una prestazione da 19 punti e 8 rimbalzi contro Vigevano.

Nelle scorse settimane Federico ha completato con esito positivo l’iter di controlli medici, ottenendo l’idoneità al ritorno all’attività agonistica a pieno regime. Con le sue qualità tecniche, fisiche e umane, rappresenterà uno dei punti di riferimento della nuova Assigeco guidata da coach Ghizzinardi.

Federico Pirani

“Sono molto felice di rimanere all’Assigeco. Desidero in primis ringraziare il presidente Curioni e il direttore sportivo Pagani perché, nonostante una stagione in cui praticamente mi sono fermato subito, hanno deciso di continuare a credere in me, il che non è affatto scontato. È una società che fin dal primo giorno in cui sono arrivato non mi ha mai fatto mancare nulla, per questo sono profondamente grato e sento adesso una forte responsabilità nel voler ripagare tutta questa fiducia. Ora sto bene, ho tanta voglia di tornare in campo e sono carico e motivato per affrontare questa stagione”.

Marcello Ghizzinardi, il Capo Allenatore

“Siamo molto contenti della conferma di Federico e del fatto che abbia ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi a pieno regime, chiaramente avrà bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione. Sarà per noi un giocatore importante con caratteristiche preziose. Siamo molto soddisfatti del reparto lunghi che stiamo costruendo: poter contare sia su di lui che su Vanin ci permette di guardare con fiducia al futuro”.

Alessandro Pagani, il Direttore Sportivo

“Come tutti sapete, Federico ha dovuto affrontare mesi particolarmente difficili a causa del problema fisico che lo ha costretto a chiudere anzitempo la scorsa stagione. Come società abbiamo cercato di stargli vicino fin dal primo giorno e siamo molto felici che abbia ricevuto l’idoneità per riprendere l’attività agonistica.

In questi mesi ha lavorato, e sta tutt’ora lavorando, insieme al nostro staff, e conoscendo la sua mentalità sono certo che farà tutto il possibile per farsi trovare pronto al raduno. Per noi Federico è prima di tutto un ragazzo di grande valore e non abbiamo mai avuto dubbi sulla volontà di proseguire insieme questo percorso. Gli auguro il meglio per quest’ultima fase di recupero per vederlo al più presto in campo e vivere una stagione ricca di soddisfazioni

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