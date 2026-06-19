Colla e Quintavalla hanno incontrato in Regione i vertici di Piacenza Expo, focus sul nuovo Piano industriale e sulla strategia futura

Nel pomeriggio di giovedì 18 giugno il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla e il consigliere regionale piacentino Luca Quintavalla, presidente della commissione II “Politiche economiche”, insieme al direttore generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese Roberto Ricci Mingani, hanno accolto negli uffici di viale Aldo Moro i vertici di Piacenza Expo SpA.

Si è trattato di un incontro conoscitivo con il neoeletto presidente Davide Villa, affiancato dal direttore Sergio Copelli, e di aggiornamento sulle attività e sulla strategia futura: il presidente e il direttore dell’ente fieristico piacentino, partecipato dalla Regione con il 5,615% delle quote, hanno illustrato il nuovo Piano industriale 2026-2030, approvato dall’Assemblea dei soci lo scorso 8 giugno. L’occasione è stata utile anche per fare il punto sui bilanci e sui punti di forza di Piacenza Expo.

“Piacenza Expo ha un ruolo di rilievo all’interno del contesto fieristico regionale – dichiara il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla – di cui rappresenta un tassello importante per il livello di specializzazione di alcuni eventi fieristici consolidati (come Geofluid, Apimell-Seminat e Buon Vivere), a cui si affiancano nuove iniziative recentemente attivate già di significativo successo, come nel caso di Metal Materia.

La Regione è e sarà al fianco di Piacenza Expo, di cui apprezziamo il Piano industriale recentemente approvato. L’obiettivo non dev’essere la competizione con le altre fiere regionali, ma puntare sulle eccellenze e rafforzare il ruolo di cerniera con la Lombardia”.

“Piacenza Expo è una realtà stabile e preziosa per il nostro territorio – aggiunge il presidente della commissione Politiche economiche Luca Quintavalla –: da una recente analisi realizzata dall’Università Cattolica emerge che l’ente attiva ogni anno un indotto economico di oltre 50 milioni di euro sul tessuto produttivo locale, a fronte di una spesa diretta di 21 milioni generata da visitatori ed espositori.

Sono numeri importanti che dimostrano l’importanza del nostro ente fieristico, capace di generare flussi rilevanti. Ringrazio il vicepresidente Colla per la disponibilità manifestata per valorizzare e sostenere Piacenza Expo, da parte mia – assicura Quintavalla – ci sarà il massimo impegno per continuare a offrire il supporto della Regione all’ente fieristico piacentino”.

“Ringraziamo il vicepresidente Colla, il consigliere Quintavalla e il direttore generale Ricci Mingani per la qualità del confronto – affermano il presidente di Piacenza Expo Davide Villa e il direttore Sergio Copelli –. La partnership con la Regione Emilia-Romagna rappresenta per noi una leva strategica fondamentale”.

“La presenza della Regione nel capitale sociale non è un dato formale: è il presupposto di una collaborazione istituzionale che intendiamo rendere sempre più strutturata, orientata alla programmazione condivisa e alla valorizzazione sinergica delle filiere produttive e culturali del territorio. Il sostegno espresso oggi dal vicepresidente Colla rafforza questa prospettiva e ci dà ulteriore slancio nel percorso recentemente avviato”.

“Il Piano industriale 2026-2030, approvato all’unanimità dai Soci lo scorso 8 giugno, definisce la nostra traiettoria: consolidare le manifestazioni di eccellenza, tra cui spiccano Geofluid, Apimell-Seminat e Fiera dei Vini – su cui punteremo con sempre maggiore convinzione – e sviluppare nuove iniziative strategiche, rafforzando il posizionamento di Piacenza come snodo fieristico tra Emilia e Lombardia. Gestiamo un asset fondamentale per tutto il territorio piacentino. Lo faremo con rigore e ambizione”.

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