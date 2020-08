Il Piacenza calcio chiude la prima settimana di lavoro sul campo e continua nei lavori di miglioria allo stadio “Garilli”. Nel mentre, la serie C trova la sua composizione a 60 squadre ed inizia a pensare alla suddivisione in gironi.

Se la prossima fosse una stagione regolare, Ferragosto – per i calciatori – rappresenterebbe la classica “vacanzina” di due giorni in attesa di riprendere la marcia in vista di settembre. In questo 2020 strano e sfortunato, la sosta di metà mese ha un sapore diverso. Niente pausa rigenerante, ma una piccola boccata d’aria (considerando il caldo-umido della città) prima di cominciare a fare sul serio.

La serie C 2020-21

Ieri sera è arrivato il primo verdetto sulla prossima serie C: con la finale playout tra Perugia e Pescara (persa dagli umbri) conosciamo finalmente tutte le 60 squadre. Ecco una bozza sulla possibile divisione in gironi.

GIRONE A

Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.

GIRONE B

Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Ternana, Piacenza, Ravenna, Sambenedettese, Südtirol, Triestina, Virtus Verona, Vis Pesaro.

GIRONE C

Avellino, Bari, Bitonto, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Teramo, Pescara, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese.

Sono state 53 su 55 le società (della serie C 2019-20) a presentare la domanda di ammissione: Robur Siena e Sicula Leonzio, le uniche due arrese, ripartiranno dai dilettanti. Il Campodarsego invece – neopromosso dalla D – lascerà spazio al Legnago, seconda classifica nel girone veneto, a cui si sommeranno le 4 retrocesse dalla B (Livorno, Juve Stabia, Trapani e Perugia). Arrivati a 58, le due sono favorite per la “riammissione”, grazie al quale le società virtuose retrocesse in Serie D potranno richiedere la riammissione in terza serie, sono Ravenna e Giana Erminio.

Qualora lo strumento della riammissione non dovesse bastare a raggiungere la cifra tonda, la Lega Pro ricorrerà allo strumento dei ripescaggi.

Le regole d’ingaggio indicano di prendere queste ipotesi con il beneficio del dubbio. Il 24 agosto scadranno i termini per l’iscrizione in categoria, ed i biancorossi – secondo le parole di Scianò – potrebbero cambiare girone rispetto alle previsioni.

Stadio e Protocollo

Chiuso il discorso gironi, occorre aprire due postille sulle altre tematiche più calde intorno ai biancorossi: il numero di spettatori e lo stadio “Garilli”.

Partiamo dal più leggero, lo stadio. Il Piacenza calcio si è aggiudicato il bando per giocare nella propria casa anche il prossimo anno, con la notifica ufficiale del comune attesa per la prossima settimana. Contemporaneamente a questo, ha continuato con grande forza i lavori di miglioria. La lente d’ingrandimento è sui bagni e sulla sala stampa che il direttore Scianò ha definito come “un gioiellino”. La biglietteria, anch’essa in lista, scalerà nella lista primaverile 2021.

Il secondo tema è quello più delicato: il protocollo medico-spettatori. L’ordinanza sui 1000 spettatori all’aperto – come ha specificato sempre Scianò – riguarda solo i dilettanti. Il nuovo ordine per il calcio professionistico è atteso per fine mese, in modo da permettere alle società di inaugurare la campagna abbonamenti ed organizzarsi per il campionato. Con la partenza fissata il 27 settembre, ci sarebbe un mese super compresso in cui pianificare il distanziamento e sistemare gli stadi.

Inoltre, i club della terza lega si auspicano un alleggerimento sul tema tamponi. Ad oggi, il Piacenza calcio viene controllato una volta ogni 4 giorni: il pensiero della società è che possa diventare una volta ogni 8.

Tanti temi e poco tempo. In una stagione anormale come questa, Ferragosto è solo il punto di partenza per un 2020-21 insolito e sconosciuto.