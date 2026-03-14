Piacenza diventa capitale degli scacchi, in Sant’Ilario l’importante torneo regionale

Piacenza ospita uno degli appuntamenti più importanti della stagione scacchistica regionale. Dal 13 al 15 marzo 2026, l’Auditorium Sant’Ilario di Corso Garibaldi ospiterà il Raggruppamento CIS 2026 – Serie C e Promozione Emilia-Romagna, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi Club Piacenza.

La competizione, valida per le variazioni del rating FIDE Standard, vedrà sfidarsi numerose squadre provenienti da tutta la regione nell’ambito del Campionato Italiano a Squadre. Il torneo si articolerà in cinque turni di gioco con tempo di riflessione di 90 minuti più 30 secondi di incremento per mossa, con un tempo di tolleranza di 60 minuti per l’inizio delle partite.

Il programma del torneo

Le squadre partecipanti si ritroveranno venerdì 13 marzo alle 17:30 per l’appello iniziale. Il primo turno prenderà il via alle 18:00 dello stesso giorno. Le partite proseguiranno con due turni nella giornata di sabato 14 marzo, alle 9:30 e alle 15:00, mentre gli ultimi due incontri si disputeranno domenica 15 marzo, sempre alle 9:30 e alle 15:00. La cerimonia di premiazione è prevista per domenica alle 19:30.

Al termine della competizione verrà assegnata una coppa alla prima squadra classificata di ogni girone, riconoscimento simbolo del prestigio della manifestazione.

Partecipazione e regolamento

Sono ammessi al torneo giocatori tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana con tessera agonistica o junior; la tessera ordinaria è consentita solo per la serie Promozione. La competizione seguirà i regolamenti FIDE e FSI, mentre iscrizioni e modalità di partecipazione sono definite dal regolamento ufficiale del Campionato Italiano a Squadre 2026.

Per garantire la regolarità delle partite, eventuali dispositivi elettronici potranno essere portati nell’area di gioco solo se completamente spenti e tenuti lontano dai giocatori, ad esempio all’interno di una borsa.

Con tre giorni di partite e strategie sulla scacchiera, il Raggruppamento CIS 2026 trasforma Piacenza in un punto di riferimento per gli appassionati di scacchi e per le squadre impegnate nella competizione regionale.

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