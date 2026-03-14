Baseball – Il Piacenza presenza Josuel Solano. Domenica prima amichevole contro Codogno

Il Piacenza Baseball pesca in Spagna per aggiungere qualità al suo monte di lancio. E’ stato infatti presentato, presso la sede di CE Costruzioni Elettriche, azienda piacentina che anche per questo campionato manterrà il propiro sostegno alla squadra biancorossa, il giovane pitcher Josuel Solano Rodriguez.

Di origini domincane ma trapiantato giovanissimo in Spagna è uno tra i prospetti più interessanti del baseball iberico. Nazionale U18, ha partecipato agli Europei 2025, con alle spalle esperienze in giallo-rosso pure a livello U15. Ma soprattutto, nonostante i suoi 17 anni, vanta già tre stagoni in Liga de Honor, la massima serie spagnola, con i colori degli Astros di Valencia,società nella quale ha mosso i primi passi. Fisico potente, destro, dotato di una discreta varietà di lanci, potrà esere impiegato sul mound in entrambe le partite.

Gli appassionati piacentini potranno vederlo all’opera già domenica al De Benedetti quando la squadra di Andrea D’Auria nella sua prima uscita stagionale affronterà in amichevole (inizio ore 15) il Codogno. Questp derby apre il ciclo precampionato dei biancorossi che poi sabato 22 ospiteranno Sala Baganza, altra formazione di serie A. La pre-season avrà il suo momento clou nel week-end 28-29 marzo col tradizionale Memorial De Benedetti il cui programma verrà presentato in settimana.





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