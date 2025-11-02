Piacenza – Correggese LIVE dalle 14:30

Gli uomini di Franzini sono a caccia della continuità e vogliono bissare il successo di 7 giorni fa con il Tuttocuoio. Al “Garilli” arriva però un avversario di tutto rispetto: la Correggese ha perso una sola gara in campionato e ha bloccato sia Desenzano che Pistoiese.

Le probabili formazioni

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, Campagna, Mustacchio, Trombetta. All. Franzini

Correggese 4-3-3:  Narduzzo, Giorgini, Truzzi, Galli, Ferraresi, Panizzi, Errichiello, Pampaloni, Berni, Siligardi, Arrondini. All. Domizzi

Il pregara

Piacenza – Correggese, agli uomini di Franzini serve la prova di maturità: “Dobbiamo trovare la continuità” – AUDIO

