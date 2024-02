Piacenza – Desenzano, i biancorossi vogliono tornare alla vittoria

I biancorossi cercano il riscatto nella gara di Domenica contro il Desenzano: dopo 13 gare senza sconfitta, gli uomini di Rossini sono caduti contro il secondo peggior attacco del campionato, la Tritium.

Il Piacenza deve ripartire dagli errori difensivi della gara di Mercoledì, che sono costati 2 reti in soli 15′.

Andrea Amorini, nei “Punti di vista“, ha sottolineato, inoltre, che l’errore più grossolano è stato l’approccio iniziale: un avversario che è stato sottovalutato fin dall’inizio e a cui, nonostante un secondo tempo di completo dominio, non si è riuscito a tenere testa. Nel match di Domenica Rossini vuole una risposta dai suoi uomini sul piano dell’atteggiamento.

Tra infortuni e squalifiche

Rossini, per la gara col Desenzano, dovrà far fronte a un numero elevato di assenze: oltre a Bachini, ormai ai box da Ottobre, anche Gerbaudo e Andreoli sono indisponibili. Fuori anche capitan Silva, a causa di una squalifica. La coperta è corta, specialmente a centrocampo: Rossini deve essere abile a sfruttare gli uomini a disposizione e a valorizzare al meglio la squadra per ritrovare i 3 punti.

Inoltre, secondo alcune voci, la società si è mossa sul mercato per cercare di rimediare le tante assenze, prendendo un centrocampista, che però molto probabilmente non troveremo tra i convocati della partita di Domenica.

Desenzano, una big sottotono

Il Desenzano viene da un buon periodo di forma: 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta contro la capolista nelle ultime 5, numeri da squadra da non sottovalutare e da affrontare con il giusto atteggiamento già dal 1′. I biancoazzurri, però, hanno disputato un girone di andata molto al di sotto delle aspettative, perdendo un numero elevatissimo di partire, rispetto a quelle che ci si aspettava.

Un dato che deve spaventare i biancorossi, però, è quello legato alle prestazioni esterne dei lombardi: il Desenzano, infatti, ha ottenuto ben 7 delle 10 vittorie conquistate in trasferta; i biancorossi devono prepararsi al meglio per continuare a inseguire la vetta.

Febbraio: poche partite, ma molto delicate

Dopo un Gennaio di fuoco, con 6 partite disputate, il mese di Febbraio sarà decisamente più tranquillo per i biancorossi: solo 3 gare, ma molto delicate, tra cui lo scontro diretto con l’Arconatese, che sarà importantissimo per la corsa verso la vetta. Inoltre, dopo la gara di Domenica, ci sarà un turno di stop per i biancorossi, che servirà a rifiatare e a riacquisire lucidità in vista del big match del 18 Febbraio.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro, Iob, Del Dotto, Somma, Artioli, Kernezo, Toure, Corradi, Bassanini, D’Agostino, Recino. All Rossini.

26esima giornata del Girone B di Serie D

Brusaporto – Arconatese

Caldiero Terme – Club Milano

Castellanzese – Caravaggio

Clivense – Ciserano-Bergamo

Legnano – Crema

Piacenza – Desenzano DIRETTA SU RADIO SOUND

Ponte San Pietro – Pro Palazzolo

Real Calepina – Folgore Caratese

Varesina – Tritium

Villa Valle – Casatese.

La classifica

Caldiero Terme 51; Arconatese 50; Varesina 48; Piacenza 47; Pro Palazzolo 46; Brusaporto 38; Desenzano 39; Villa Valle 38; Caravaggio 34; Casatese 32; Club Milano 31; Ciserano 31; Folgore Caratese 30; Real Calepina 27; Clivense 26; Castellanzese e Legnano 25; Tritium 23; Crema 17; Ponte San Pietro 16.