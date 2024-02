Piacenza – Desenzano 0-1 Secondo stop per gli uomini di Rossini, ma i biancorossi sbagliano i cambi. Fiorani: “Questione under? L’errore è inaccettabile” – AUDIO

Secondo stop consecutivo per un Piacenza che è ben lontano da quello propositivo e vincente visto fino a qualche settimana fa: dopo il ko di Trezzo sull’Adda i biancorossi vengono superati anche al “Garilli” dal Desenzano per 1-0. I locali hanno una grande occasione già al 14′: un corner di D’Agostino a rientrare costringe il portiere Tommasi a deviare il pallone sul palo, poi Guarnieri di testa salva sulla linea. Alla mezz’ora il gol decisivo: traversone di Paloschi per Alborghetti che trafigge Moro.

Nella ripresa Rossini prova a mettere maggior peso in attacco: al fianco di Recino e D’Agostino davanti va anche Marquez. I biancorossi passano al 3-4-1-2 con il fantasista appena dietro alle due punte. Piacenza che rimane in campo con soli 3 under, violando il regolamento (restano sul rettangolo verde solo Moro, Tourè e Napoletano): l’errore è stato sostituire Bassanini con Zini che non è un under.

Sono innumerevoli le occasioni dei locali nella ripresa, ma i 3 punti vanno agli ospiti. Il sogno promozione si complica e non poco con i piacentini che scivolano al quinto posto, scavalcati anche dalla Pro Palazzolo.

Il Piacenza ora avrà una settimana di stop e l’occasione di rifiatare e recuperare qualche giocatore chiave. Il 18 febbraio i biancorossi saranno ospiti dell’Arconatese.

La partita

Primo tempo

Squadre in campo, via al match del “Garilli”! Piacenza in divisa biancorossa; ospiti in completo biancoazzurro. Ascolta la partita su Radio Sound.

3′- Desenzano subito propositivo: calcio d’angolo per gli ospiti dopo un errore di impostazione di Andreoli.

5′- Paloschi serve Floriano che si trova a tu per tu con Moro. Ottimo intervento dell’estremo difensore che blocca facilmente.

7′- Ndoye entra in area, prova a calciare, ma il pallone viene ribattuto. Ospiti recuperano e ripartono, ma senza successo.

9′- Occasione Desenzano con Floriano che defilato calcia col mancino. Tiro potente sul primo palo, ma Moro toglie il pericolo.

13′- D’Agostino, servito da Corradi, finta di calciare, salta Armati, calcia con il mancino: palla sopra la traversa.

14′- D’Agostino direttamente da calcio d’angolo sfiora il gol: Guarnieri salva sulla linea!

19′- Andreoli prova da fuori, palla fuori di poco. Piacenza che inizia a prendere il controllo del gioco.

24′- Traversone di Artioli dall’out di sinistra; D’Agostino prova, ma spara alto.

31′- Rete di Alborghetti. Paloschi prova il traversone dall’out d sinistra, il numero 2 stacca perfettamente e insacca Moro. Ora è dura per i biancorossi.

35′- Prova subito a pareggiarla, Bassanini salta 3 uomini, calcia, palla fuori di pochissimo.

41′- Biancorossi attaccano, ma non riescono a impensierire gli ospiti.

45′- 1′ di recupero assegnato dall’arbitro.

45+1′- Finisce qui il primo tempo. Ospiti che hanno sfruttato una delle poche occasioni create per portarsi in vantaggio. Poche occasioni anche per i biancorossi che devono cambiare atteggiamento nela seconda metà del match.

Secondo tempo

45′- Squadre che tornano in campo. Via alla seconda frazione di gioco!

49′- Corner di D’Agostino, ribattuto, palla che torna sui piedi del 31 che calcia dall’out di sinistra. Esterno della rete.

54′- Piacenza che prova a pareggiarla. Desenzano lavora molto bene difensivamente e gestisce il risultato.

56′- Primi cambi nelle file del Piacenza: dentro Kernezo e Tourè; fuori Ndoye e Andreoli.

59′- Punizione dall’out di sinistra. D’Agostino, anche se defiliato, prova a calciare: palla fuori.

61′- Primo ammonito della gara: giallo per Ferrari dopo un fallo su Corradi.

63′- Primo cambio nelle file degli ospiti: Ventura subentra a Guarnieri.

66′- Cambio di modulo per il Piacenza che non riesce a creare: dentro Facundo Marquez e 3-4-3 per gli uomini di Rossini.

71′- Polemiche dalle parti di Rossini per un fallo a centrocampo. Espulso un collaboratore.

74′- Iniziato l’assedio finale per il Piacenza. Occasione con Recino che da centro area calcia dopo un rimpallo. Palla fuori di pochissimo.

76′- Miracolo di Tommasi su Kernezo! Piacenza che prova in tutti i modi a trovare il gol del pareggio.

83′- Corradi sfiora il pareggio dopo un traversone di Zini.

87′- Zini si ritrova il pallone tra i piedi dopo un’uscita rocambolesca di Tommasi. Palla abbondantemente sopra la traversa.

92′- Recino, poi Zini. Occasioni su occasioni per i biancorossi, ma la porta sembra stregata.

90+4′- Finisce qui. Piacenza perde per 0-1 e ora la corsa verso la vetta si complica notevolmente.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Moro, Iob, Del Dotto, Somma, Artioli, Ndoye, Andreoli, Corradi, Bassanini, D’Agostino, Recino. All Rossini. A disposizione: Maianti, Zini, Gerbaudo, Russo, Tourè, Napoletano, Baudouin, Kernezo, Marquez.

Desenzano: Tommasi; Alborghetti, Niccolai, Guarnieri, Pirola, Armati, Floriano, Ferrari, Paloschi, Pinardi, Aperi. All Contini. A disposizione: Edo, Ventura, Mor, Lorini, Tomaselli, Bianchetti, Forlani, Sementa, Spaviero.

Il prepartita